Nádvoří před komplexem tří škol v Kladně v ulici Cyrila Boudy bylo už kolem půl osmé plné orouškovaných lidí i těch bez ústenek. Zástupy se valily k budovám přes frekventovaný přechod pro chodce, který střežili policisté. Policistky z oddělení tisku a prevence dávaly dětem cenné rady a reflexní dárky v rámci projektu Zebra se za tebe nerozhlédne! Vše s bezpečnostní tematikou. První školní den si u kladenské základky nenechal ujít ani ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), jenž akci velmi ocenil.

Dav švitořil, jeden hovořil přes druhého a navzájem všichni odchytávali od druhých cenné informace. Rodiče vypustili děti do vestibulu a vyčkávali jejich návrat. „Ve škole máme dva syny, jeden je ve třetí třídě a druhý v šesté. Škola funguje přes aplikaci Bakalář, takže informace postupně přibývají. Doufejme, že kluky už přílišné omezení výuky nečeká, na jaře to bylo omezené až moc,“ řekl poslanec Parlamentu ČR Vojtěch Munzar (ODS). S manželkou Helenou doprovodili ke škole syny Františka a Matyáše.

Do čtvrté třídy dovedla svoji dceru Klárku i Gabriela Havlůjová, kterou veřejnost zná spíše coby předsedkyni Spolku pro zachování odkazu českého odboje. V úterý zde byla jako maminka i s mladším synem Martínkem. „S rodiči se shodujeme, že děti se do školy velice těší. Radost je oboustranná a doufáme, že to vydrží. Klárka je nadšená a ve škole chtěla být celý den. Poprvé to byla ale jen hodinka. Máme skvělou paní učitelku, která funguje neustále na WhatsAppu, takže jsme byli informováni průběžně i o prázdninách,“ doplnila Havlůjová.

Neskrývanou radost a ruce plné suvenýrů měl už kolem půl deváté Adam Kopecký. „Jsem ve druhé třídě. Dostali jsme dárečky a také bonbonky od spolužačky. Ve třídě jsme roušky mít nemuseli, ale na dveřích školy je napsané, když není někdo zaměstnanec, ani žák školy, musí do budovy s rouškou,“ řekl zkušeně druháček.

Stejně jako Adam byla z otevření školy potěšená i jeho maminka. „Jsem ráda, že děti mohou do školy. Vůbec se netěším na to, kdybychom museli zůstat zase zavření v bytě. Na jaře to bylo opravdu náročné, protože byl doma i manžel, jelikož jsme oba pracovali z domova a bylo zapotřebí ještě i další počítač. Mladší dítě ho zatím naštěstí ještě nepotřebuje,“ dodala maminka Marcela Kopecká.

Podobně radostnou atmosféru jako před školou v Kladně jsme zachytili i v nedalekém Libušíně.