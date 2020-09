Prvním tématem, ke kterému se diskutující vyjadřovali, byla doprava. „Toto téma považuje za nejdůležitější sedmdesát procent čtenářů Deníku Rovnost,“ poukázal moderátor debaty a krajský šéfredaktor Michal Šupálek.

Ten současně položil i první otázku. A to zprostředkovaně za čtenáře Radovana Procházku z Brněnska. „Jak se vám jelo do Mikulova? Jsem z Vlasatic, a užívám si ve dne v noci polské kamiony tři metry od postele,“ zeptal se.

Slovo si vzal nynější hejtman Bohumil Šimek z Hnutí Ano. Poznamenal, že si uvědomuje závažnost situace na objízdné trase kvůli uzavírce mostu přes novomlýnské nádrže na silnici I/52 ve směru z Brna do Mikulova. „Budeme požadovat po Ředitelství silnic a dálnic, aby stav silnic na objížďce vrátili do původního stavu,“ zareagoval.

Dostalo se i na otázku obchvatů, stavu silnic druhé a třetí třídy, které spravuje kraj, nákup vlaků nebo směřování brněnského letiště.

Diskutující se shodli, že jedním ze zásadních témat, které musí nové krajské zastupitelstvo řešit, je sucho. „Musíme se o zadržování vody konečně pořádně starat a poslouchat odborníky. Nastupují noví starostové, kterým téma životního prostředí není cizí. Vyšší by měla být i dotační alokace,“ domnívá se lidovec Jan Grolich.

Moderátor se zeptal i na dotace do závlahových systémů. „Nejjednodušší je zlepšit práci v zemědělství a v lesích, kde se dá zadržet vody nejvíce. Měli bychom dbát na pestrost krajiny. Závlahy ano, ale musejí být napojené na zdroje vody. Naše země je střecha světa. Co nám nenaprší, to nemáme. Na jihu Moravy je deset lokalit, kde by měly vzniknout velké vodní plochy,“ podotkl komunista Stanislav Navrkal.

Svým vyjádřením doslova zvedl ze židle Grolicha. „Ten, kdo jižní Moravu přivedl na sucho, jsou komunisté. To jste byli vy, kdo zřizoval obrovské lány, do kterých my nyní musíme investovat velké peníze, abychom je rozdělili. Pokud vy nám dnes říkáte, že jižní Moravu nenecháte na suchu, tak vám to nikdo nemůže věřit,“ obul se do Navrkala.

Řeč se stočila i na to, zda má kraj i za cenu zadlužení postavit další domovy důchodců, kterých je v regionu nedostatek. „Měli bychom podpořit organizace které pomáhají pečovat o lidi v jejich domovech,“ zdůraznil občanský demokrat Jiří Nantl.

Devátý kandidát, František Lukl z koalice Starostů pro jižní Moravu se na poslední chvíli omluvil. Důvodem bylo zasedání bezpečnostní rady města Kyjova. Ta se sešla kvůli střelbě z plynové pistole na tamním autobusovém nádraží.

Účast přislíbili lídři devíti stran nebo uskupení, která jsou nyní zastoupená v krajském zastupitelstvu: Bohumil Šimek za ANO 2011, sociální demokrat Marek Šlapal, Jan Grolich za lidovce, komunista Stanislav Navrkal, Jiří Nantl za ODS, Pirát Lukáš Dubec, Jan Hrnčíř za SPD, Jan Vitula za uskupení Spolu za Moravu a František Lukl za Starosty pro jižní Moravu.

