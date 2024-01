Stoprocentní ovládnutí energetického gigantu ČEZ se nepřipravuje. Ministr vnitra Vít Rakušan ještě včera v noci musel dementovat informaci, kterou pronesl na své druhé Debatě bez cenzury, která se tentokrát konala v Sokolově. Řešily se na ní i drahé české potraviny a drahá energie.

Sokolov nebyl druhou Karvinou. I tak ale byla debata s Rakušanem velmi vyhrocená | Video: Roman Cichocki

Rakušan na dotaz ohledně odkoupení zbývajícího podílu státu v ČEZu a na debatě odpověděl: „O tom vláda jedná, připravuje se to, jsou tam minoritní akcionáři, ti se samozřejmě musí nějakým způsobem vyplatit. A já doufám a myslím si to dlouhou dobu, že to ještě naše vláda stihne.“

Debata bez cenzury: Ministr vnitra Vít Rakušan v pondělí 29. ledna zavítal do Sokolova:

Sokolov se nestal druhou Karvinou. Debata s Rakušanem ale byla velmi vyhrocená

Tento výrok ovšem způsobil nejen ve Fialově kabinetu poprask. Nic takového totiž vláda nyní nechystá. „Během debaty s občany v Sokolově jsem řekl, že naše vláda chystá stoprocentní ovládnutí energetické společnosti ČEZ. Vláda uvažovala o odkoupení výrobních částí společnosti v době extrémně vysokých cen energií. V tuto dobu žádné takové kroky neprobíhají. V zápalu debaty jsem uvedl nesprávnou informaci a za to se omlouvám,“ napsal v pondělí těsně před půlnocí na twitteru ministr Rakušan.

Zdroj: Cichocki Roman