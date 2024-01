Byl nejmladší na Rakušanově debatě v Sokolově a nebál se říci svůj názor. Cení si toho ministr vnitra i vedení gymnázia.

Sokolov nebyl druhou Karvinou. I tak ale byla debata s Rakušanem velmi vyhrocená | Video: Roman Cichocki

Jako jeden z mála se nebál rozlíceného davu a řekl, co si myslí. Student sokolovského gymnázia Jan Majnek byl mezi pár desítkami lidí, kteří se v pondělí 29. ledna účastnili Debaty bez cenzury Víta Rakušana v Sokolově.

Atmosféra tam byla sice klidnější než v Karviné, kde vyslechl ministr minulý týden velmi ostrá slova, ale i tak byla velmi vyhrocená. Odpůrci vlády, kteří byli ve většině, křičeli na Rakušana, nenechali ho mnohdy ani domluvit a když se ozval někdo s opačným názorem, obrátili pozornost vůči němu.

Debata byla opravdu vyhrocená:

Poměrně velkou kuráž měl proto student Jan Majnek, a následně ji ocenil i Rakušan. Když přišla na gymnazistu řada, prohlásil: „Jsem zástupce mladé generace, jsem ze sokolovského gymnázia. Mám několik bodů, které bych chtěl zmínit. Jako první bych chtěl podotknout, že takto se slušná debata opravdu nedělá. Pískání, vulgarismy, přeřvávání.“ Přítomní ho nenechali domluvit a hned schytal kritiku, koho chce moralizovat. „Tento způsob k debatě není přínosem ani pro jednu stranu,“ snažil se pokračovat sokolovský gymnazista, který navíc debatu s ministrem zpracovával i jako studentský novinář. Někdo z davu ho dokonce osočil, že je zaplacený.

Rakušan se studenta zastal: „Fakt jako chcete říkat mladému člověku, který se přišel na něco zeptat a nebo říci svůj názor, že je zaplacený? Opravdu si myslíte, že mladé lidi, aby byli aktivní v politici, motivuje fakt, že jsou placeni? Křičíte vy na něj, on na vás nekřičel.“

Že to byl silný moment pro oba dva, tedy ministra a studenta, dokládá i jejich korespondence po debatě prostřednictvím sociálních sítí. „Nejvíc s vámi zarezonovala slova studenta ze sokolovského gymnázia. Upřímně, i se mnou. Nejen věkem, ale hlavně přístupem se Honza velmi vymykal. Chtěl bych mu takhle ještě jednou poděkovat. Přál bych si, abychom si nejen v tomhle z mladé generace vzali příklad. Slušnost není slabost,“ napsal na facebooku Rakušan.

Vemte mu mikrofon, pokřikovali lidé během sokolovské debaty na Rakušana:

Vemte mu mikrofon, pokřikovali diskutující na Rakušana v Sokolově

A gymnazista na to reagoval: „Dobrý večer pane ministře. Jsem moc rád, že jsem měl příležitost účastnit se vaší debaty a že jste se ke každému choval s úctou a respektem, ať už měl názor jakýkoliv. Každý má právo na to mít svůj vlastní názor a sdělit ho. Od toho tu máme svobodu. Na místě nebyla moc pozitivní atmosféra a nebylo jednoduché říci svůj názor, avšak jsem nesmírně rád, že jsem tak učinil a chtěl jsem vám poděkovat, že jste se mě zastal. Za to, jak jste s klidem a respektem k besedě přistupoval a vedl ji, u mě máte obdiv a respekt. A také jistě obdiv a respekt nejednoho mladého člověka. Klobouk dolů.“

O vystoupení Jana Majnka se pochopitelně dozvěděli i na sokolovském gymnáziu. „Nebyl jsem tam, doslechl jsem se to. Každý má právo říci svůj názor a já oceňuji, že Honza ten svůj projevil,“ reagoval ředitel gymnázia Jiří Widž.