Práce na záchraně kulturní památky už začaly, i když na první pohled nejsou vidět. „V první etapě nechalo město vypracovat restaurátorský průzkum, statické posouzení a restaurátorský záměr včetně 3D dokumentace pro plánovanou sochařskou rekonstrukci chybějící výzdoby kašny,“ uvedla Romana Silvarová z kanceláře děčínského primátora. Na svém únorovém zasedání rada města schválila záměr rekonstrukce kašny, ta by tak v dohledné době mohla začít. Podle odhadů bude kompletní záchrana památky stát až pět milionů korun.

Jedním z prvních kroků, do kterých se město pustí, bude oprava středového vápencového sloupu, který je v havarijním stavu. Kromě toho bude potřeba rozebrat schodiště ke kašně, udělat pod ním betonový základ a schody znovu naskládat na jejich původní místo. „Součástí projektu je také obnova žulové stěny nádrže a izolace vnitřní stěny a dna nádrže kašny. V současné době se vyřizuje stavební povolení,“ dodala Romana Silvarová.

Všechny doposud naplánované práce by měly trvat i kvůli navazujícím postupům přibližně jeden a půl roku. Současný projekt nepočítá s návratem bronzových soch, které do války kašnu zdobily. Ty měly znázorňovat pověst o vysvobozené dívce dřevorubce z Děčína, která měla být zakleta do pramene v Loubské rokli. Na vrcholu měla být kdysi i víla Bohemie. „K sochařské výzdobě se nedochovaly žádné nákresy, jsou k dispozici pouze dobové fotografie,“ řekl historik Otto Chmelík.

Případná výroba kopií původní výzdoby by tak byla poměrně složitá, navíc také nákladná. Pohybovala by se totiž v milionech korun. Secesní kašna na Masarykově náměstí není první, kterou Děčín v posledních letech opravuje. Před třemi lety nechal opravit kašnu v Raisově ulici v Podmoklech. Na její rekonstrukci tehdy výrazně přispělo Ministerstvo obrany, kašna je totiž zároveň pomníkem padlých v první světové válce, jejichž 364 jmen je vytesáno po obvodu pomníku.

Oproti jiným pomníkům v podobně velkých městech je ten podmokelský výrazně skromnější. Uprostřed kašny stojí žena plačící nad mrtvými vojáky, kteří jsou částečně zahrnutí v zemi. Právě jejich hlavy byly spolu se jmény padlých za komunistického režimu z pomníku odsekány a vrátily se tam až díky snaze radnice a Děčínsko–podmo-kelské vlastivědné společnosti, která o obnovu pomníku dlouhodobě usilovala.