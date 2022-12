Jen během úterý si pro svůj vánoční stromek přišla na městskou plantáž přibližně desítka lidí. „Jdu pěšky z domova, ani jsem nejel autem. Člověk jde do oplocenky, vybere si stromek, který chce a uřízne si ho. Určitě je ještě z čeho vybírat. Je to takové příjemné, k Vánocům to patří. Navíc dneska je sníh, takže to má tu správnou atmosféru,“ říká u oplocenky pod vysokým napětím Miroslav Seiler z nedalekého Horního Oldřichova, který si vánoční stromeček přinesl z městské miniplantáže druhým rokem po sobě.