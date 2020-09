Byl to historický okamžik v životě Brna i Masarykovy univerzity. Ve středu 23. září 2020 je to přesně deset let, co jejich zástupci otevřeli univerzitní kampus v brněnských Bohunicích. Nyní v něm i novém protějším komerčním centru tráví dny tisíce Brňanů. Studenti si kampus chválí, do dvou let by se měl také vyřešit jeho největší problém, dopravní dostupnost.

Lékař Filip Nosko v kampusu prožil celá studia medicíny, která zakončil nedávno. „Už od přijímaček jsem kampus vnímal jako přívětivé místo. Všechno je na dosah. Myslím ale, že by komplexu ještě přidaly na atraktivitě třeba menší venkovní sportoviště,“ zmínil.

Studium v kampusu se líbí i studentce Kristíně Oslejové. „S jeho prostory jsem velmi spokojená. Výuku máme v moderním a příjemném prostředí, ráda chodím i do tamní univerzitní knihovny. Jen mi trochu chybí, že tam nejsou univerzitní koleje,“ poznamenala dívka.

Milníky Univerzitního kampusu v Bohunicích

- 2004 – poklepání na základní kámen stavby

- 23. září 2010 – kampus je slavnostně otevřený, přišly se na něj podívat tisíce lidí

- 2012-2014 – dostavba budov Středoevropského technologického institutu

- 2018 – začíná stavba cvičné nemocnice

- říjen 2020 – začíná výuka ve cvičné nemocnici

- 2022 – do kampusu mají dojet šaliny po nové trati

Právě to, že nejen tisíce studentů, kteří v kampusu studují, ale i další lidé, kteří pracují v budovách v jeho bezprostřední blízkosti, musí do oblasti dojíždět, je dlouhodobě jednou z největších slabin areálu. Pokud totiž využijí hromadnou dopravu, lidé se do něj nyní dostanou jen přeplněnými autobusy a trolejbusy. Do dvou let by se ale i tohle mělo zlepšit. Brněnský dopravní podnik do oblasti aktuálně staví tramvajovou trať. „Všechny práce jdou podle harmonogramu, hotovo má být do konce roku 2022,“ ujistila mluvčí podniku Hana Tomaštíková.

Většinu zhruba devíti set metrové tratě bude tvořit podzemní tunel. „První část tunelu už je zastropená, příští měsíc už bude celý prostor od podzemní zastávky Nová Jihlavská až po vyústění tunelu před fakultní nemocnicí vykopaný,“ popsala postup Tomaštíková.

Za deset let se areál kampusu výrazně rozrostl, přibyly třeba budovy Středoevropského technologického institutu Ceitec. Naproti němu se pak dál rozvíjí komerční prostory. Nejnovějším přírůstkem kampusu je cvičná nemocnice pro mediky za více než miliardu. „Studenti si v ní procvičí si příjem i dělení pacientů podle závažnosti zranění. Naučí se, jak se chovat na sále. Na trenažerech a ve virtuální realitě si zkusí i složité neurologické úkony,“ popsal činnosti v simulačním centru již dříve jeho ředitel Petr Štourač.

Univerzitní kampus vyrůstal šest let. Stál pět miliard korun a je jedním z největších podobných projektů ve střední Evropě. O kampus škola stála přes sto let, o umístění do Bohunic se mluvilo od poloviny dvacátého století. Všechny sny se splnily v roce 2010.

V čerstvě otevřeném areálu o rozloze dvaačtyřiceti hektarů našla nové sídlo lékařská fakulta, část fakulty přírodovědecké a také fakulta sportovních studií. Základ univerzitního městečka tvoří celkem čtyřiadvacet pavilonů, v nichž se studiu a výzkumu věnuje na pět tisíc studentů. A přibližně tisícovka pedagogů. Součástí areálu je informační centrum s knihovnou a studovnami, výukové středisko s aulou a posluchárnami i sportovní hala.

Téměř polovinu peněz na výstavbu areálu Masarykovy univerzita zaplatila z vlastní kapsy. „Jedenačtyřicet procent částky pokryla půjčka od Evropské investiční banky. Šlo vlastně o experiment. Kampus je první a bohužel i poslední projekt v českém vysokém školství zaplacený tímto způsobem,“ poznamenal v roce 2010 při slavnostním otevření kampusu tehdejší kvestor Masarykovy univerzity Ladislav Janíček.