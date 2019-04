Tričko, bílá kancelářská zeď, etiketa od piva nebo i celá tramvaj. To vše je plátno pro třiatřicetiletého brněnského ilustrátora Ivana Svárovského vystupujícího pod zkratkou yvans.

Spolu se studenty Masarykovy univerzity například zpracovává grafiku pro hru Fakescape, stojí za vizuály řady nejen brněnských festivalů i za kolekcí pro oděvní značku Cult of the Road, kterou založili s kamarádem. „Jeden den vytvářím koláž, další je potřeba co nejvíc realistický portrét, jindy uvolněná infantilní ilustrace, je to hodně různorodé,“ popisuje svoji práci.