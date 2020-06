„Za mě osobně vám všem patří dík, je to znamení toho, že to, co se děje, nás nenechává chladnými, že i přes nepřízeň počasí tady dokážeme vyjádřit svůj občanský postoj, je to velmi důležité,“ řekl hned na úvod organizátor Josef Johánek.

Než se přešlo k výčtu toho, v čem vláda podle Milionu chvilek pro demokracii pochybila, drželi účastníci minutu ticha za zesnulého předsedu senátu Jaroslava Kuberu.

Pak už šlo vše jak na drátkách – předražené nákupy bezpečnostních a zdravotních pomůcek z Číny, které měly nevyhovující parametry, a testů s téměř 80procentní chybovostí, nerozumné hospodaření, nelogické zavírání malých provozoven v době koronavirové krize a otevření velkých hobby marketů v předvelikonočním čase. Dále padly na pořad dne i kompenzační bonusy pro OSVČ a firmy, na kterém se mají podílet obce, a s tím související krácení rozpočtů i omezení samosprávy.

„Celosvětově se vláda přesouvá do rukou egoistů. Ukazuje nám to i naše vláda tím, jak změnila rozpočtové rozhraní obcí. Obce mají zkrátka nějaký rozpočet, ze kterého financují chodníky, školy, školní jídelny a další, a vláda jim ze dne na den část peněz vzala. Tak jako za doby koronaviru vláda vypnula podnikání, tak chtěla vypnout i obce. Ty se nakonec stanou otroky vlády a budou chodit s žádostmi o dotace a s žádostmi, že potřebují dostavět silnici, školku a další. Je to zkrátka špatně,“ řekla na setkání Petra Vavříková.

Oligarchové ve vládě

Posledními body byly volby nových členů do rady České televize a změny v legislativě, konkrétně o anonymizaci seznamů vlastníků firem. „Je na místě se bát o budoucnost a kvalitu veřejnoprávních médií,“ uvedl organizátor Johánek.

Současné politické dění není určité skupině lidé lhostejné. Mezi tyto obyvatele patří i cizinci, kteří mají již několik let trvalý pobyt v Čechách. Svoje obavy o budoucnost a demokracii České republiky sdělila i Natálie Kaiser, Ukrajinka žijící na Domažlicku. „Vím jaké to je, když jsou oligarchové ve vládě. Vládnou všem a nedoberete se nikde skutečné pravdy, na úřadě se včas nedostanete ke správným papírům, protože to nikdo z nich nechce. Je to ale spousta dalších věcí, bojíte se i říct svůj názor, protože víte, že daná oblast někomu patří. Prosím, nedopusťte, aby se to stalo i tady. Když vidím, co se tady děje, jaký je Babiš, k čemu všechno spěje… musíme se držet svého, demokracie má svá pravidla. To se mi na Čechách líbilo, proto jsem sem přišla. Vím, že tady jsem svobodná a nebojím se říct svůj názor. Vím, jaké to je, když má člověk strach.“

Její názor sklidil velké pozitivní ohlasy. Závěr setkání zakončili opět zpěvem české národní hymny.