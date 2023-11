VIDEO: Panorama Ostravy se mění. První ze tří třebovických věží mizí před očima

Do konce roku by měla být dole. Nepřehlédnutelná dominanta Ostravy, jedna ze tří chladících věží třebovické elektrárny, jde k zemi. Postupně mizí již několik dní, a to kousek po kousku. Panorama Ostravy tak po 70 letech mění svou podobu.

Společnost Veolia Energie začala bourat jednu ze tří chladicích věží Elektrárny Třebovice, 23. listopadu 2023, Ostrava | Video: Deník/Lukáš Kaboň