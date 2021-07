To, že město Teplice nepovolilo zbourání nedostavěné budovy v Mlýnské ulici, potvrdil Deníku mluvčí teplického magistrátu Robin Röhrich. „Stavební úřad nevydal žádné rozhodnutí, nebo jiné opatření o demolici rozestavěné stavby v Mlýnské ulici. Ve věci bude stavební úřad dál postupovat dle stavebního zákona s a firmou JTH Space zahájí přestupkové řízení,“ uvedl mluvčí.

Ruina v Teplicích chátrala 32 let. Po celou dobu sloužila jako provizorní bydlení pro bezdomovce. Soukromý nedostavěný objekt, který měl původně sloužit jako ubytovna pro lékaře z nemocnice a lázní, letos koupil Jaroslav Třešňák. Pozemky se stavbou zapsal na společnost JTH Space. Bourání začalo 2. července. Stroje se do objektu z panelů a cihel zakously, i když pro to neměly povolení od města.

Jaroslav Třešňák si ale porušení stavebního zákona nepřipouští. Jak řekl, jednal v souladu s danými okolnostmi a v obecném zájmu. „Už se tam v minulosti stala řada smrtelných úrazů. Nikdo to za celou dobu nedokázal zabezpečit. V momentě, kdy to je moje, tak jsem hned začal konat. Přístupnou ruinu jsem chtěl zbourat co nejdříve kvůli bezpečnosti, aby se tam už nikomu nic nestalo,“ okomentoval pro Deník. Nedostavěná budova podle něj ani formálně neexistuje, protože není zapsaná v katastru.

Za demolici Třešňák zaplatí 30 milionů korun. Použitelný materiál projde drtičkou a skončí v depozitu v Nových Dvorech u Bystřan, kde má společnost JTH své pozemky. „Využijeme ho při stavbě nových hal v bývalém areálu Bonexu pod Novou Vsí,“ poznamenal. Nákladní auta z Mlýnské už také odvezla 20 tun odpadu na skládku.

Tepličané jsou rádi, že po desítkách let ruina zmizí. „Chodím okolo denně do práce. Vždycky jsem si říkal, kdy to konečně spadne. Rozhodně to nebyla pěkná vizitka města, zvláště kousek od lázní, kam přijíždějí hosté ze všech koutů republiky,“ uvedl Jiří Pokorný, který bydlí v nedalekých Proseticích.

Po demolici vznikne v Mlýnské volný prostor. Na něm by mohla po desítkách let vzniknout nová městská čtvrť. Na místě nedaleko lázeňského centra by mělo vyrůst 20 domů, supermarket a také hotel.

„Určitě se nejedná o první lokalitu v Teplicích, která se takovým způsobem zvelebuje,“ podotkl náměstek primátora Jiří Štábl. Velkolepé plány developera Jaroslava Třešňáka může zkomplikovat to, že pozemky jsou ve vnitřním území lázeňského místa, kde podle zákona mohou být jen zařízení sloužící bezprostředně lázeňskému provozu.

Vizuály přeměny ulice představil v červnu vedení města architekt Petr Sedláček. Tepličané se shodují v jednom: ať už zde vyroste cokoli, bude to lepší, než stávající ruina s pelechy bezdomovců. Betonovo-cihlová stavba původně zamýšleného lázeňského komplexu nebyla nikdy dostavěná. Torzo se stalo ostudou Teplic a jen chátralo. V minulosti se zde stalo několik nehod.