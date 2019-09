„Včera nám poplach spustili zhruba ve tři čtvrtě na šest, skončili jsme po jedenácté večer. Celou dobu jsme odčerpávali vodu. Dnes jsme tu od půl desáté. Momentálně hlavně vyplachujeme sklepy od bláta,“ popisuje velitel zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Jedlí. Spolu s kolegy pomáhají svým sousedům uklízet nepořádek.

Práce na místě koordinuje místostarosta Roman Vodák. „Zamotala se tady bouřková fronta. Asi padesát minut tu velmi intenzivně pršelo. Místní potoky to nezvládly,“ říká.

Bouřka způsobila pohromu jen místně. Zatímco na štíteckém konci vesnice potok zaplavoval lidem zahrady a sklepy, opačnou stranu obce přívalový déšť nezasáhl.

Šest vytopených sklepů

Do obytných prostor se až na malou výjimku voda nikomu naštěstí nedostala.

„Je to otázka asi šesti vytopených sklepů. Potok vzal také tři nebo čtyři zahrady. Na obecním majetku škody nejsou téměř žádné,“ konstatoval místostarosta Vodák.

Směrem ke konci vesnice živel nabíral na síle. Proud s sebou nesl větve, kamení, dřevo.

„Vody tady bylo asi po ten plot, byla rovně se silnicí. Minimálně metr. Tamhle se to zastavilo o ty tůje. Vzalo nám to zahradu, bazén, sedačku, houpačku. Proletělo nám to i dvorkem u baráku. Pod vodou byl sklep, kotel,“ popisuje jeden z místních obyvatel.

„Trochu odplavala i dvě auta. Shodou okolností to byly vozy, které měli jejich majitelé odepsané,“ poznamenává Roman Vodák.

Přišlo to jako smršť

Pod vesnicí se z potoka stala dravá řeka. „Byly to přívaly deště, přišlo to jako smršť. Na silnici na Štíty tekly z lesních cest doslova potoky. Musel to být ohromný spad vody,“ říká starosta Jedlí Zdeněk Axmann, kterého pohroma zastihla na zahraniční dovolené.

Podobná blesková povodeň zasáhla vesnici 3. srpna před čtyřmi lety. „To jsem zažil v přímém přenosu. Pak si pamatuji, to jsem ještě býval pracovník Státního statku Štíty, velkou vodu v roce 1985,“ popisuje starosta.

Renostav odolal

V údolí proudy vody narazily na závod Renostav. Do výrobních hal naštěstí proniklo vody jen naprosté minimum. „Co se týče výroby, ta funguje, dodávky jsou zajištěny. Jedná se o úklidy vnějších prostor,“řekl ředitel provozu Petr Zigal.

Voda do závodu vtekla dvěma směry.

„Máme poničené zpevněné parkoviště, asfaltové plochy teď umývá déšť. S úklidem bahna nám pomáhá firma Ekozis. Druhý proud vody, co šel na Štíty, nám spadl do garáže, ta je v nejhorším stavu. Zasažená je i kotelná. Zásadní ale pro nás je, že vyrábíme a dodáváme,“ řekl jednatel firmy Milan Kubíček. Podle jeho slov by bylo třeba upravit koryto a svahy potoka, aby se podobná událost neopakovala.