Oči pro pláč zůstaly v Mimoni na Českolipsku bývalým zaměstnancům při pohledu na jejich „Tonetku“ - továrnu, kde vyráběli ohýbaný nábytek. Uplynulo více než 15 let od definitivního uzavření podniku se slavnou minulostí. Dnes se rozlehlý areál kdysi největšího výrobce ohýbaného nábytku v Rakousko - Uhersku, následně v Československu, hodí snad jen k natáčení drsných válečných scén.

Ladislav Toms | Foto: Deník / Petr Pokorný

„Tady jsem se i vyučil a pracoval ve výrobě a v expedici až do odchodu do důchodu,“ říká šestaosmdesátiletý Ladislav Toms, který do Mimoně přišel do učení z Panenských Břežan. Na léta v nábytkářské výrobě vzpomíná s láskou. „Bylo to tu moc pěkné. Židle jsme posílali skoro do celého světa. Když fabriku teď vidím v takovém stavu hodně mě to trápí a mrzí. Šeredně se mě to dotklo, i když už jsem byl v penzi,“ smutně konstatuje někdejší zaměstnanec.