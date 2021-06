Druhá taková neexistuje. Mladí šífáci v Děčíně mají cvičnou loď

Dlouhých sedmnáct let čekali studenti lodnického učiliště v Děčíně na to, aby mohli při studiu naplno využívat dílenskou loď kotvící v zimním přístavu. Podařilo se to až letos, a nyní tak mohou poznávat taje šífáckého řemesla ve všech patrech lodi. Doposud totiž mohli chodit na praxi jen na horní palubu. Loď DL2 je v rámci Česka unikátní, na žádných tuzemských řekách totiž žádná druhá taková není. Její oprava doposud vyšla na přibližně 40 milionů korun.

Dílenská loď v Děčíně. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Místo školních dílen vyrážejí pravidelně studenti učiliště na loď, kde se učí vše potřebné v přirozeném prostředí, se kterým se po dostudování budou běžně setkávat. „Loď nám závidí celá Evropa, tak velkou dílenskou loď nikde nemají. Kluci chodí po palubě v létě, v zimě. Vyzkouší si podmínky, které pak budou mít na lodi, až budou jezdit,“ vysvětluje ředitelka Střední školy lodní dopravy a technických řemesel Jana Férová význam lodě pro vzdělání budoucích lodníků. Na plavidle je k dispozici nautická dílna, kovárna, motorárna, nechybí ani svářečky. Na lodi jsou také učebny, kde se mohou studenti připravovat na praktickou část výuky. U Strážkovic zkouší objížďka nervy řidičů. Déšť ji změnil v tankodrom Přečíst článek › Obří dílenská loď DL2, která má na délku přes 80 metrů a má tři patra palub, kotví v děčínském zimním přístavu déle než 30 let. Slouží jedinému učilišti svého druhu v Česku. Původně měla pomáhat rozbitým lodím v Polsku, kde ji v polovině 80. let vyrobili. Už v roce 1988, tři roky po výrobě, se ale ocitla v Čechách, kam ji přivezla tehdejší ČSPLO. V roce 2004 ji pak koupil pro šífáckou školu Ústecký kraj. Následovaly nezbytné opravy, aby DL2 mohla sloužit škole. „To ale nestačilo, získali jsme jen mimořádné povolení pro užívání horních prostor,“ přibližuje ředitelka začátky lodě pod křídly děčínské školy. Na lepší časy začalo blýskat v roce 2016, kdy se ministerstvo dopravy a kraj dohodly na tom, že se o potřebnou investici podělí. Po volbách ministerstvo ze záměru couvlo, kraj ale od podpory své školy neustoupil. Avšak ani peníze opravu lodě nezaručily. Do prvních dvou tendrů se totiž nikdo nepřihlásil. Teprve ve třetím kole výběrového řízení se podařilo vybrat zhotovitele. Na pastvě v centru Kladna. S koníkem Jackem chodí Helena světem už třicet let Přečíst článek › Jak se později ukázalo, dobrý výběr to nebyl. Vítězná firma totiž v průběhu rekonstrukce ztratila aprobaci a škola se s ní musela ve zlém za pomoci právní kanceláře rozejít. Poslední výběrové řízení pak zařizoval už přímo Ústecký kraj. Doposud bylo potřeba do opravy lodi investovat téměř 40 milionů korun. „Nyní máme všechna platná oprávnění. A slibujeme, že uděláme vše pro to, aby loď i obor vypadaly ještě lépe než teď,“ dodává ředitelka. Naučí se i vařit V současné době otvírají na oboru lodník každý rok téměř padesátku volných míst, která se bez problémů daří obsadit. „Ta práce mě baví, už jsem si ji vyzkoušel a chtěl bych v ní pokračovat,“ říká letošní druhák Daniel Vostruha. Na jeho následovníky čekají při přípravě na povolání lodníka zajímavé změny. Škola chce od roku 2022 rozšířit výuku o záchranné plavání, které bude pro druháky připravovat Vodní záchranná služba. Nově se také adepti lodnického řemesla budou ve škole učit vařit, aby se o sebe byli schopni na lodi postarat. Lepší výhled na zvěř. Prezident Zeman otevřel v Lánské oboře vyhlídkovou lávku Přečíst článek › Přestože už mohou studenti využívat loď bez omezení, práce na opravě DL2 zdaleka nekončí. Škola totiž chce v dohledné době plovoucí dílny zvenku natřít. S ohledem na to, že si většinu natěračských prací nebo pískování nemůže škola udělat svépomocí, je potřeba i v této fázi rekonstrukce počítat s vysokými náklady. Uvnitř by pak měla vzniknout multimediální učebna.

