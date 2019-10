Krajský redaktor Milan Holakovský se zeptal na oblast 3D tisku: konkrétně na to, jaký podíl by měl či mohl mít kraj v této oblasti. Na to jako první odpověděl Arnošt Marks, proděkan pro tvůrčí činnost Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Plzeň. „Je to nová technologie, která souvisí s novými materiály. Role kraje je taková, že by pomáhal interesovaným subjektům s přístupem k penězům, byla by to podpora jejich investic v kraji,“ řekl. Jaroslav Joch z oddělení D4 - Rázy a vlny v tělesech Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR. „Nejde jen o to vytvořit infrastrukturu, ale dát tam smysluplné projekty,“ odpověděl.