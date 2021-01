„Dělám sanitářku a funguji jako výpomoc na chirurgii. Nejenom na lůžkové části, ale i na jednotce intenzivní péče, ambulanci a ARO,“ popisuje desátnice.

Pro „angažmá“ v nemocnici se prý rozhodla sama. „Ke zdravotnictví mám vztah a práci zdravotníků oceňuji a bylo na místě jim pomoci. Nasazení lékařů a sester celý den bez odpočinku je obdivuhodné, před tím smekám. Snažím se zapojit do stejného rytmu jako oni, abych byla něco platná,“ říká desátnice a má i jasnou odpověď na to, co ji práce v nemocnici přinese do života.

„Empatii s nemocnými a staršími lidmi, člověk se tady setká s tím, že lidé opravdu potřebují soucit a také vidět, že se o ně někdo zajímá a stará. Takový přístup by měl být i v rodině. To chci předávat dál, třeba až budou moji prarodiče potřebovat pomoc. Rodina by měla poskytovat zejména tu empatickou stránku, od diktování, co mají dělat, jsou tu lékaři,“ myslí si mladá žena.