Dým stoupal do velké výšky a byl viditelný z velké části Třebíče. Nakonec se oheň za vysokého nasazení podařilo dostat pod kontrolu a uhasit. Pomáhala taky letecká služba. Podle informací, které má Deník k dispozici z dispečinku krajských hasičů, vzplálo 25 hektarů pole a dva hektary lesa, vznikla škoda 900 tisíc korun, uchráněn zůstal majetek za nejméně tři miliony korun. A příčina? „Jiskry v drtičce kombajnu,“ uvádějí krajští hasiči.

Na likvidaci požáru se krom zmíněného letounu, který startoval z kožichovického letiště, podíleli hasiči z Třebíče, Hrotovic, Budišova, Čechtína, Okříšek, Přibyslavic, Rudíkova, Svatoslavi, Trnavy i z Budíkovic. Tedy pořádně si „mákli“ jak profesionálové, tak dobrovolní i pilot letounu. Připočítejme k tomu mimořádně horký den.

Rudíkovští na facebooku obce napsali: „Kdo měl cisternu, lidi, ruce, nohy, byl povolán..Bez jednotek dobrovolných hasičů by se situace nedala zvládnout. Snad si v takových okamžicích každý uvědomuje, jak je důležitá podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů.“

Andula z Jihlavy

Karel Picmaus z Třebíče, pilot, který má na práškovacím letounu přezdívaném čmelák nalétáno víc jak 100 tisíc letů, se dřív aktivně podílel rovněž na hašení lesních požárů. Svou domovskou základnu má právě na letišti v Kožichovicích. Tento výrazný požár ve středu odpoledne sledoval.

„Přiletěl letoun AN -2, lidově Andula, která bývá v hangáru v Jihlavě a vzlétá pomáhat hasičům, když si to vyžádají. Hasiči jsou každoročně školení na zásah, kdy kooperují s pilotem. Učí se, jak do letounu doplnit rychle vodu a jak se kolem letadla bezpečně pohybovat, aby je třeba nezranila vrtule,“ vysvětlil Picmaus, který figuruje mezi prestižní stovkou významných českých leteckých osobností.

„Andula nese na palubě hned za pilotem laminátovou nádrž o obsahu 1700 litrů. Hasiči mají z boku letounu udělaný vývod, kterým můžou nádrž plnit. Trvá to dvě minuty,“ popsal.

Pak pilot letí nad hořící terén, naletí do malé výšky. „A v rychlosti 200 kilometrů v hodině během pěti sekund nádrž vyprázdní díky spodní výpusti. Voda má velký dynamický účinek, křídlatý letoun umí nalétnout přesně nad místo, kde je to potřeba. Výsledek? Sfoukne se plamen. To je zásadní moment. A hasiči na zemi už můžou dohašovat a případně kácet,“ vysvětlil zkušený pilot, jak efektivní souhra všech složek vypadá.

Podle něj z letounu nepadá žádný májový deštík, ale pořádná „darda“. „Není to nic nového, že letoun pomáhal hasit požár. Občas hasiči rozhodnou, že je to potřeba. Používá se k tomu i turbočmelák, který nese o něco menší nádrž, je zase ale mrštnější než Andula,“ dodal Karel Picmaus.