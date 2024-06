Lovci bouřek ve čtvrtek odpoledne zveřejnili snímek supercely, která se zformovala na obloze u Nymburka. Děsivá podívaná přinesla do města bouřku a prudký liják. Podle dostupných informací z ní vypadávaly i kroupy, ovšem nikoliv přímo v Nymburce.

Pohled na supercelu na obloze u Nymburka ve čtvrtek odpoledne | Foto: se svolením Czech Thunderstorm Research Association

„Kroupy padaly u nás v Městci Králové. Bylo to rychlé, ale byl to pěkný rachot. Jdu se rychle podívat na zahrádku, jestli mi to neponičilo rajčata a další zeleninu,“ řekl Deníku dvaasedmdesátiletý senior Miroslav.

Kroupy pak potvrdila i sociální pracovnice, která se po Městci kolem čtvrté odpoledne pohybovala.

Supercela z Nymburka a jeho okolí poměrně rychle zmizela. Během hodiny se na obloze dokonce nakrátko objevilo i slunce.