Právě kašírování má v závodě na starost Miroslav Flanderka, který tu působí pátým rokem. Nastoupil jako dělník a jak sám přiznal, zezačátku ho to nebavilo. „Pak mě práce tady chytla, chtěl jsem se vypracovat. Vím, že si hru někdo koupí a udělá mu radost. Proto chci, aby se hra líbila a byla kvalitní,“ svěřil se Deníku s tím, že mezi jeho oblíbené hry patří Máme rádi Česko, Zázraky přírody a Člověče, nezlob se .

„Předem jsme se domlouvali na velikosti provedení jednotlivých komponentů. Při vývoji herního systému jsme měli úplně volnou ruku. Současně jsme dostali možnost uplatnit naše rozsáhlé zkušenosti s vývojem a výrobou her a přispět k úpravám grafického provedení tak, aby reflektovalo současné herní standardy,“ informoval projektový manažer a autor hry Dopravka Štěpán Peterka z Dino Toys.

V týmové hře Dopravka se hráči stanou účastníky silničního provozu , projíždí a prochází městečkem Střeštěnovem. Musí si správně naplánovat trasu a v průběhu hry plnit úkoly, ve kterých prokáží svoje vědomosti, šikovnost i postřeh, protože jen díky tomu se mohou posunout a jako první dorazit do cíle. Vášnivému a napínavému hraní a radosti z vítězství předcházela výroba hry, která proběhla v několika fázích, ať už se jedná o kašírování herního plánu, kašírování víka i dna a následné kompletaci a fóliování.

V naučné a zábavné stolní hře Dopravka se potkají hlavní hrdinové Markétiny dopravní výchovy Markéta a Nehoďáček spolu s postavou Zebry z policejního projektu Zebra se za tebe nerozhlédne. Ilustrace a grafiku zpracovali tvůrci, kteří v minulosti stáli za vizuálem předchozích materiálů.

Zábavné a hravé učení

„S vývojem samotné hry jsme oslovili více subjektů, ovšem vzájemné sympatie byly právě s Dino Toys. Jim se líbil náš námět, záměr, projekt jako takový, a ‚hledali‘ hru, kterou by případně nabídly i školám. Nám se líbilo, že nám pomohou vymyslet unikátní herní systém, který bude otestován,“ nastínila zrod spolupráce metodička dopravní výchovy Markéta Novotná s tím, že hrou míří především na rodiny.

Podle Novotné by právě v rodinách měl být základní stavební kámen dopravní výchovy. „Rodiče působí na dítě už od roku dvou života i po stránce dopravní bezpečnosti, učí pravidla, předávají zásady a snad hlavně jsou dobrým vzorem. Takže to bude nástroj i pro rodiče, jak učit něco zábavně, hravě, s postavičkami, které děti často ze škol znají,“ zdůraznila.

Footballec. Za vznikem stolního rolovacího fotbalu stála vzpomínka na dětství

Poměrně vysoký náklad her bude k distribuci zdarma, díky financování z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a Libereckému kraji. Hru bude mít k dispozici Policie ČR pro preventisty. Zájemci ji budou moci vyhrát během různých soutěžích na akcích pro veřejnost. V Libereckém kraji bude hra nabídnuta nejen rodinám, ale i školským zařízením. Prostřednictvím distribuce Dino se Dopravka dostane také do prodeje pro veřejnost.

„Dlouhodobě se věnujeme jak vývoji her, tak zakázkové výrobě. Tento projekt prvky obojího příjemně kombinuje. Byla to pro nás tedy nová a zajímavá zkušenost. Bude-li příležitost, rádi si podobný způsob spolupráce zopakujeme,“ sdělila ředitelka vývoje z Dino Toys Markéta Stará.

Ze skladu do expedice

Hotové hry včetně Dopravky následně putují do skladu, kde jsou roztříděny, uloženy a připraveny k případné expedici. Na tomto úseku působí Jolana Moltašová, která pracuje v Dino Toys už desátým rokem. Na starost má e-shopové objednávky, administrativu a vratky. Střídavě se pohybuje v kanceláři či přímo ve skladu. Hraní se věnuje doma s dětmi. „Mám na hry hezké vzpomínky. S babičkou jsme hrála Z pohádky do pohádky. Když jsem byla starší, strávili jsme se sourozenci hodiny u Dostihů a sázek,“ zavzpomínala.

Dopravka není jedinou novinkou, kterou Tým dopravní bezpečnosti v rámci projektu Markétina dopravní výchova chystá. Letos budou vydávat 14. číslo „časopisu/newsletteru“ Střeštěnov. O prázdninách budou na dětských táborech a poslední srpnový týden proběhne tradiční seminář pro pedagogy v Praze. „Chystáme novinku směrem do škol, rádi bychom s ní začali od letošního září. Věříme, že to bude nová forma podpory vzdělávání a informování o novinkách pedagogů v oblasti dopravně-bezpečnostních témat,“ nastínila plány Novotná.

Ve výrobním závodě Dino Toys v Mnichově Hradišti se rodí nová stolní hra pro projekt Markétina dopravní výchova v Libereckém kraji, který realizuje Tým silniční bezpečnostiZdroj: Deník/Jiří Louda

Na vavřínech neusnulo ani Dino Toys, které letos obohatí trh deskových her zhruba o třicet novinek. Jsou mezi nimi menší cestovní hry, které jsou oblíbené právě v nadcházejícím období výletů, prázdnin a dovolených.

Patří k nim Hattrick a Penalty, které zaujmou příznivce sportovní tématiky, ale také Farmička nebo čtyři nové edice populární hry Poznej vlajky. Rozšíří sérii Chytré kvízy a ve spolupráci s Českou podologickou společností vznikne zajímavý balíček her s názvem Nezapomeň na nohy, který dětem ve školkovém i školním věku pomůže zábavnou formou k osvojení návyků podporujících správný vývoj nohou i celé pohybové soustavy.

Novinka mezi kvízy. Studio z Brna vydalo mobilní hru, mohou ji hrát i nevidomí

„Těšit se mohou i příznivci únikových her, kterým letos nabídneme novou trilogii. Z licenčních her pak zmiňme například krásné novinky pro předškoláky a malé školáky. Jde o Jurský svět nebo Gábinin kouzelný domek. Chystáme i novou licenční hru pro milovníky Peppa Pig a v licenci Tlapkové patroly brzy nabídneme hru Sequence,“ přiblížil marketingový ředitel Václav Miškovský.

Zlatý fond deskovek se tolik nemění

Popularitě se stále těší takzvaný zlatý fond deskových her. Legendou jsou Dostihy a sázky, kterých se během třicetileté historie značky Dino prodalo přibližně 2,75 miliónu kusů. Jejich roční prodej se stále pohybuje v desítkách tisíc kusů. Mezi další stálice patří Člověče, nezlob se a nad 25 tisíc prodaných kusů se dostala poměrně nová cestovní hra Poznej vlajky.

„Jako rodinná firma stavíme na bohatých zkušenostech a individuálním přístupu. A jako pro rodinnou firmu je pro nás zásadní, že naše hry pomáhají rodinám, ale i přátelům trávit příjemně a smysluplně společný čas,“ svěřila se jednatelka Dino Toys Kristýna Miškovská s tím, že se snaží dlouhodobě podporovat české autory her a ilustrátory. „Obecně také platí, že většina našeho sortimentu vzniká v Česku a materiály i komponenty pochází v maximální míře z Čech nebo z Evropy,“ doplnila.

Ráda si hraje. Podnikavá máma se rozhodla hledat a tvořit hry pro malé i velké

Dino Toys zároveň vlastní už téměř dvacet let Disney licenci, a to hned pro několik zemí jako Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko či Srbsko. S motivem Disney nabízí široký sortiment od her přes puzzle, kostky, karty až po plyšáky. Z nejznámějších postaviček patří k nejoblíbenějším růžová Minnie nebo motivy související s Ledovým královstvím. Aktuálně je hitem Stitch, který se objeví jako plyšák, tak i na puzzlích.

„Jsme také velmi hrdými držiteli exkluzivní licence na vybrané produkty s motivem Krtečka. S touto ikonickou postavičkou nabízíme všechny kartonové produkty, kostky i karty. V neposlední řadě máme licenci na Tatru, která se rodí v městě pod Ještědem,“ sdělil Miškovský.

Česká rodinná firma Dino Toys už 30 let přináší zábavu pro děti i dospělé. Je největším tuzemským vydavatelem deskových her, puzzle, karet i hraček, které znáte pod značkou DinoZdroj: Deník/Jiří Louda

Manželé Miškovští patří k nové generaci, která na svět hraček nahlíží novým pohledem. Jak sami přiznali, herní svět se neustále vyvíjí. Trendy a nároky zákazníků se mění vcelku rychle. V posledních letech vnímají narůstající oblibu vysoce sofistikovaných her.

Souvisí to i s tím, že se stále rozrůstá komunita dospělých hráčů. Pokud jde o hry pro děti, tam je pro rodiče při výběru důležitá určitá přidaná hodnota. Aby se dítě při hře něco naučilo, aby ho bavila opakovaně.

„Obecně rostou nároky na nápaditost a atraktivitu hry, jak pokud jde o obsah, tak o zpracování a grafiku. Na druhou stranu z naší zkušenosti vyplývá, že velká část lidí ráda sází na jistotu a sáhne po klasice. Jsme národ lehce konzervativní, a to se v nákupním chování odráží,“ uzavřela Kristýna Miškovská.