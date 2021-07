„Seděli jsme pod pergolou, když se ozvala rána. Říkám bratrovi: rychle vezmi auto a jeď. Museli jsme rychle utéct. Jedenáct let práce na zahradě je pryč,“ popisuje sobotní zážitek jedna z obyvatelek děčínské městská části v Bělé. V tu dobu byla ještě majitelkou krásné zahrady ve svahu. To se ale během několika následujících minut změnilo. Spolu s ohromným množstvím vody, které spadlo během několika málo minut, začala rychle mizet zahrada.

„Pak už to bylo tiché, jen takové praskání,“ říká z okna sousedícího domu žena. Na zahradu teď několik dní nesmí. Svah plný vody totiž stále pracuje a hrozí další sesuv. „Máme tam věci, ke kterým teď nemůžeme. Ale naštěstí se nikomu nic nestalo,“ dodává majitelka poničené zahrady a dívá se s obavami k zatažené obloze.

V Bělé ale povodeň z místního potoka zatopila i několik domů. Do jednoho natekla do garáže, jinde zatopila sklep. „Máme, nebo spíš měli jsme tam bojler a plynový kotel. Dokud neopadne voda v potoce, nemá cenu ji ze sklepa čerpat, hned by tam natekla znovu,“ dívá se v sobotu večer k otevřeným dveřím do sklepa Vlastimil Smital. Do rodinného domku se mu voda přihnala přes zahradu, okolní ulice jsou plné kamení, které voda sebou přinesla.

Dlouhá a hluboká laguna

Jen o něco výš se v této okrajové městské části vytvořila několik desítek metrů dlouhá a přes metr hluboká laguna, ve které uvízlo osobní auto. To jeho řidička stihla opustit na poslední chvíli.

Podle mluvčího děčínského magistrátu voda způsobila ve městě škodu také na komunikacích. Již během odpoledne začal pracovat krizový štáb a město začalo zjišťovat škody. „Primátor svolal na neděli na devátou hodinu jednání povodňové komise za účelem zajištění dalších prací na obnově zničeného majetku,“ uvedl mluvčí magistrátu Luděk Stínil.