Protože tamní předpokládali, že se školy kvůli koronavirové pandemii přece jen zavřou, sehnali si na sběr hroznů kombajny. „Ty ale nyní nemůžeme využít, do vinohradů se nedostanou. Věříme, že se počasí umoudří a budeme moci sbírat alespoň o víkendu,“ poznamenal Polášek.

Od začátku týdne má přerušené vinobraní i Zemědělská a.s. Čejkovice, která na Hodonínsku hospodaří na 220 hektarech vinic. „Jen za dva dny napršelo asi šedesát milimetrů. Nemůžeme sklízet ani kombajnem. Jednak by stroj udělal hluboké stopy i v zatravěných vinicích, ale hlavně by voda setřesená z keřů a bobulí snížila cukernatost rmutu. A to až o tři stupně,“ vysvětlil ředitel Tomáš Martinec.

Společnost sklidila zatím jen čtyřicet procent hroznů. „Zbývají Tramín červený, Ryzlink rýnský a převážně modré odrůdy. Naštěstí jsme až do příchodu dešťů měli hrozny zdravé, takže snad vydrží. Počítám, že vinobraní obnovíme nejdříve v pátek,“ naznačil Martinec.

Nejdelší pauza

Tak dlouhou pauzu uprostřed vinobraní roky nepamatuje. „Je to snad patnáct let, kdy se stroje vůbec nedostaly do vinohradu a sbírali jen lidé v gumácích,“ dodal ředitel Zemědělské a.s. Čejkovice.

Kvalita hroznů se zhoršuje s přibývajícím časem a četností srážek. „Hodně jsou poškozené hnilobou veltlíny a ryzlinky. U některých červených odrůd, převážně Frankovky a Zweigeltrebe dochází k vadnutí a zasychání bobulek. Hrozny tak již dále dostatečně nevyzrávají. Hrozí, že mohou být napadeny hnilobou a octovatěním,“ sdělil už před pár dny specialista společnosti BS vinařské potřeby.

Déšť trápí i Lianu Hrabálkovou z Vinařství Ludwig v Bořeticích na Břeclavsku. „Obávám se, že až do soboty se sběrači do vinohradů nedostanou. Například u odrůdy Dornfelder už padají bobule hroznů na zem,“ řekla.