Ovoce v palírně šrotují, přidají kulturu kvasinek a nechají kvasit. A zatímco jarní ovoce kvasí poměrně rychle kvůli přítomnosti jednoduchých cukrů, tak u pozdního (například u švestky) trvá proces kvašení až pět měsíců. Po samotné destilaci uloží pálenku do nerezových nádrží nebo dřevěných sudů. V nich zraje a propojují se jednotlivé chutě. Následně se ještě zředí vodou a stočí do lahví.

„Z francouzské oblasti Cognac jsme dovezli nové sudy. Každý z těchto čtyř sudů má 110 litrů. Pro nás to je příležitost zamyslet se, jakou ovocnou pálenku Rýdzi bude staření v sudech Cognac nejlépe dotvářet,“ svěřil se zakladatel destilérie s tím, že výsledné destiláty, ve kterých se párují nevšední chutě i vůně destilátu a původního obsahu sudu, nabízí v omezených sériích ala „single barrel“.

Sudy ukládají do dostařovací místnosti, ve které se snoubí vůně alkoholu a dřeva. Ve vrchní řadě odpočívá vypálený rum, jehož celkový objem se vyšplhal na 1500 až 1600 litrů. Doplňují ho vzácné soudky z Brazílie a soudky z Francie, do kterých plánují uložit whisky. Odpeckovaná malinovice od letošního února zraje v sudu po koňaku. „Uvidíme, kam se bude vyvíjet. Jednou za čas se otevře a ochutná. Vznikla na popud stavitele destilačního přístroje, když jsme spolu popíjeli jablkovici,“ svěřil se se smíchem Rýdzi.

Mandlovice jako další výzva

Aktuálně pracují na mandlovici, která pro něj představuje další výzvu. Dostali tunu mandlí, které rozemleli na mouku a po celém procesu by mělo vzniknout přibližně sedmdesát lahví jako limitovaná edice.

Obdobným procesem projde i tři sta kilogramů darovaných pomerančů. „To je vždy taková náhoda. Obchodním řetězcům přijde kontejner s ovocem, které je sice v pořádku, ale nevypadá vizuálně úplně dobře. Vzpomenou si na nás, zavolají a my ovoce odkoupíme a následně zpracujeme,“ podotkl Rýdzi.

Letošní novinkou je řada tradičních ovocných destilátů, které představují druhové ovocné destiláty vysoké kvality s nižším obsahem alkoholu.

S netradičně pojatou hruškovicí, ve které po destilaci smíchali dohromady dvě odrůdy hrušek s cílem zvýraznit aroma a chuť, uspěli v soutěži Regionální potravina Libereckého kraje. „Už jen nominace na ocenění touto značku pro nás znamená, že tu práci děláme dobře. Hodně lidí překvapilo, že v našich končinách vznikla destilérie. Ale ohromně si cením podpory Libereckého kraje, propagace vám otevře dveře úplně někam jinam,“ zdůraznil Rýdzi.

Podle něj sice hodně lidí experimentuje, ale stále převažuje konzervatismus a mezi nejpopulárnější produkty patří slivovice a meruňkovice.

Nadále shání další dřevěné sudy, kde by mohly zrát jejich destiláty. Ve Spojených státech amerických se podařilo získat malé sudy po bourbonu. To, co zrálo v sudu dříve, ovlivní chuť i aroma nového alkoholu. Příkladem je meruňkovice, která odpočívala v sudech po šampaňském a brandy.

„Člověk musí hodně zapojit představivost a poté se snažit vdechnout nápadu život. Mým cílem stále zůstává vyrobit výborný rum, což je tak trochu i alchymie, podpořit prodeje na českém trhu a prorazit na slovenský trh,“ uzavřel Miroslav Rýdzi.