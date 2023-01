Nové prostory začnou výtvarným oborům sloužit ve čtvrtek. „Úplně to nej je určitě celá budova, která je určitým symbolem toho, že v Hradci má umění a umělecké vzdělávání důstojné a důležité místo,“ myslí si vedoucí výtvarných oborů Marek Bělohlávek.

Třípatrová budova nově nabízí šest učeben a dva odborné ateliéry. „Jeden pro kresbu a malbu a také fotoateliér, který slouží pro výuku digitální fotografie. Ale je tady i pracoviště virtuální reality a učebna počítačové grafiky,“ libuje si ředitel Střeziny Karel Šust.

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

V suterénu je pak čtveřice učeben pro keramiku a kamenosochařství. „Budou tam tři velké vypalovací pece nebo rampa na jednoduchou dopravu keramické hlíny a spousta dalších vymožeností, které jsme si do teď neuměli ani představit,“ dodává Šust.

Největší v republice

Hradecká Základní umělecká škola Střezina je vůbec největší „ZUŠkou“ v zemi. Ve výtvarných oborech, hudbě, divadle a tanci se tady rozvíjí na dva tisíce dětí i dospělých. „Hradecké děti konečně mají důstojné prostředí pro svoji tvorbu a seberealizaci. To se nám vrátí, protože Střezina vychovává spoustu skvělých profesionálů a kreativců, kteří potom mohou pracovat tady v Hradci Králové,“ věří hradecká primátorka Pavlína Springerová.

Z třípatrové budovy zbyla během rekonstrukce prakticky jen hrubá stavba. Nový pavilon je zateplený a má kompletně nové rozvody včetně topení, klimatizace i sítí. „Absolutně nejtěžší bylo vyrovnat se se situací, která vznikla po vypuknutí války na Ukrajině. Stavebního materiálu byl nedostatek a navíc byl drahý. Velice špatně se organizovala práce a jsem šťastný, že jsme to stihli dodělat v termínu a náležité kvalitě,“ říká šéf stavební společnost VALC Pavel Valc.

V Kameničkách zkolabovalo sedm dětí. Zřejmě měly vydýchaný vzduch v místnosti

Současně ale uvedl, že vzhledem k zdražení stavebních materiálů chce firma jednat o ceně, kterou město za dílo zaplatilo. „Byli bychom rádi, aby byly uhrazeny alespoň nějaké zvýšené náklady,“ podotýká.

Riziko firmy

To překvapilo nové vedení města, které Hradec řídí od listopadu. „Tu informaci, že by to stavební firma neměla z hlediska vlastních nákladů kryté, což je v podstatě jejich rizikem, jsme neměli a dnes ji slyším poprvé,“ uvádí investiční náměstek primátorky Lukáš Řádek.

Firma už rozjela práce na sousedním tanečním pavilonu. Ten má být hotový do konce letošního roku a stát má dalších 38 milionů korun bez DPH. „Z mého pohledu je to mnohem jednodušší než ten právě dokončený pavilon, ve kterém původně byla školní jídelna. Pavilon tanečních oborů nemá suterén, má tedy o patro méně. Rozlohou a počtem sálů zůstane budova stejná, jen bude mít všechno nové,“ těší se ředitel ZUŠ Střezina Karel Šust.

Celkem má škola šest budov, také ty ostatní čeká rekonstrukce. Podle Řádka je důležité, aby Střezina nemusela omezovat výuku. „Děláme všechno pro to, aby nedocházelo k žádnému zbytečnému přerušení stavby. Plánem města je, aby hned v roce 2024 pokračovala stavba dál,“ dodává náměstek primátorky.

Hradecký magistrát už má připravenou dokumentaci a co nejdřív chce začít soutěžit firmu, která bude v rekonstrukci Střeziny pokračovat.