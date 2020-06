„Průměrně nás nyní navštěvuje 72 dětí z 240. Máme tři budovy a deset tříd, jsme velká školka,‟ říká Pavla Kicková, ředitelka Mateřské školy Dr. Edvarda Beneše v Kralupech nad Vltavou, s tím, že strach z nákazy koronavirem je jen jeden z důvodů, proč někteří rodiče raději zůstávají s dětmi doma. „Na návštěvnost má jistě vliv i to, že nárok na ošetřovné, které činí osmdesát procent mzdy, byl prodloužen až do konce června,‟ popisuje ředitelka.

Školka funguje již od 11. května ve speciálním provozu. „Máme projekt zahradní školka, při němž trávíme většinu času s dětmi na zahradě. V rámci programu se účastní olympijských her a zkoumají přírodu,‟ přibližuje Pavla Kicková a dodává, že školka zahájí prázdninový provoz v srpnu. „V červenci nemáme otevřeno, protože jsme si dělali u rodičů průzkum, jaký mají o prázdninový provoz zájem, a přihlásilo se nám málo dětí,‟ vysvětluje ředitelka s tím, že školka takto přes prázdniny funguje už léta. Navíc se v provozu střídá s dalšími mateřskými školami ve městě.

To Základní a mateřská škola Liběchov letos prázdninový provoz nechystá. Jak potvrdila její ředitelka Jana Pravdová, je to kvůli plánované rekonstrukci. „Ke konci června začnou práce okolo jídelny a hned 1. července přímo v jídelně,‟ říká Jana Pravdová.

Do školky prý nyní chodí 24 dětí z celkem 56. I zde má mimo strachu z nákazy podíl na účasti také ošetřovné prodloužené do konce června. „Někteří dospělí navíc mají doma školáky, kteří ještě nenavštěvují školu, takže ráno k nám rodiče nevodí ani menší děti,‟ dodává vedoucí učitelka liběchovské mateřské školy Marcela Steinzová.

Dětem měří teplotu

Provoz jinak podle ní vypadá téměř stejně jako před pandemií koronaviru. „Až na to, že se před budovou musí nosit rouška, pravidelně se musí na ruce nanášet dezinfekce, dětem se měří teplota a podobně,‟ upřesňuje.

Podle Ivany Hořejší, ředitelky Mateřské školy Zvoneček v Mělníku, děti vnímají, co se momentálně ve světě děje. „Povídáme si s nimi o tom, nějakým vhodným způsobem je poučujeme. Například pomocí obrázků. Mají spíš z nákazy respekt, než že by se jí vyloženě bály. Vědí, že jde o něco nebezpečného,‟ říká ředitelka. Jak potvrdila, do školky nyní chodí nadpoloviční většina dětí z celkového počtu zapsaných, přičemž pro prázdninový provoz všechny kmenové školky ve městě počítají se zhruba padesátiprocentní účastí. „Už z dotazníků vyplývá, že na prázdniny bude méně dětí než nyní,‟ potvrzuje ředitelka.

Jiří Štraub