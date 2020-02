Děti jsou retardované, tvrdil a na dávkách vybral milion a půl. Dostal šest let

Celkem šest let vězení si odpyká muž, který během sedmi let vylákal přes půldruhého milionu korun na sociálních dávkách a příspěvcích na své dva syny. S již odsouzenou partnerkou vydávali obě děti za těžce mentálně postižené a neposílali je do školy. Trest mu ve středu potvrdil brněnský krajský soud.

Za podvody se sociálními dávkami na dva syny celkem šest let vězení. | Foto: Ondřej Požár