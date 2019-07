To je obrázek, který je o víkendech k vidění u přehrady docela často. A hodně zarážející je na tom fakt, že značné části takto se projevující mládeže ještě nebylo osmnáct.

Kravál a vandalismus

„Prakticky každý pátek se koukám na to, jak sedí na hrázi a opíjí se. A večer ani neotvírám okno, protože bych musela poslouchat ten řev. Je mi líto, kolik věci už zničili, a jak si neumí ničeho vážit! Taky jsem byla mladá a chodila se bavit, ale nikdy jsem si nedovolila ničit cizí majetek nebo dokonce vymýšlet věci, které by ohrožovali ostatní,“ komentuje na facebooku Prostějovského Deníku podvečerní víkendové řádění mládeže u přehrady Hanka Buchtová.

„A pak ty noční návraty z diskotéky přes Mostkovice. To je taky zážitek. Řev, kravál a jiné zvuky,“ doplňuje ji Renata Karlíčková-Pajchlová.

Jsou na vině rodiče?

Za neslušné chování mládeže i jejich alkoholové dýchánky mohou podle názorů řady diskutujících rodiče.

„Spousta rodičů vůbec netuší, co dělají jejich děti. Velmi smutné,“ domnívá se například Karolína Hýblová, se kterou souhlasí i plumlovská starostka Gabriela Jančíková.

„Jako matka nechápu, že rodiče své děti po půlnoci doma nepostrádají, a že tolerují jejich pití popřípadě něco horšího,“ nechala se slyšet Jančíková.

Šest dětí pod vlivem

Policie se snaží bavící se omladinu usměrňovat občasnými kontrolami. A navíc čas od času u mladistvých provádí i kontrolu, zda nejsou pod vlivem alkoholu. Jedna z posledních razií proběhla před pár dny přímo na diskotéce na pláži U Lázničků.

„Při akci bylo zjištěno celkem šest osob ve věku 15 až 17 let, u kterých byla naměřená hodnota 0,95 až 2,41 promile alkoholu v dechu,“ uvedl policejní mluvčí František Kořínek.

Policisté podle něj věc šetří pro podezření z přestupku podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kterého se dopustil ten, kdo mladistvým alkohol poskytl. To je však předmětem dalšího šetření.

Co se dál děje s mladistvými, které policisté „nachytají“ pod vlivem?

„Když je dítě mladší 15 let, předáme je zpět rodičům. Předtím případně zajistíme lékařské ošetření, pokud jeví opravdu velké známky opilosti a je ohroženo jeho zdraví,“ vysvětlil mluvčí Kořínek s tím, že pokud má hříšník mezi 15 a 18 lety, rodičům se nepředává, ale policisté zjištěnou skutečnost oznamují příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Na diskotéce jim alkohol nenaléváme

Ale vraťme se zpět k dění na diskotéce.

Její provozovatel Miloš Láznička se dušuje, že obsluha nezletilým a mladistvým určitě alkohol nenalévá.

„Dáváme si na to opravdu pozor a máme dvojí systém kontroly. Předně při vstupu do areálu dostává mládež do 18 let žlutou pásku, ti starší pak červenou. Obsluha pak jasně ví, komu nalít může a komu ne. A dále pokud se personálu některý kupující nepozdává, zkontroluje mu občanku znovu,“ vysvětlil Láznička.

Nasávají cestou z vlastních zdrojů

Podle něj je pes zakopaný někde jinde.

„Proč policie nekontroluje mládež ještě předtím, než na diskotéku dorazí? Je zřejmé, že si alkohol opatřuje jinde. Páni policisté by viděli, jak mládí cestou za zábavou popíjejí a rozhazují prázdné flašky kolem sebe,“ míní Láznička s tím, že s problémem příchozích v podnapilém stavu se na diskotéce potýkají už od prvopočátků, kdy je začali pořádat.

„Vědí, že u nás nalít nedostanou, tak se posilňují cestou. Při vstupu ale evidentně opilé jedince do areálu vůbec nepouštíme. Nechat dýchnout mladistvým ale nemůžeme. Faktem tak je, že se naplno může projevit jejich opilost až na diskotéce,“ ozřejmil Láznička.

Prostě machrují

Svou zkušeností se svěřil Deníku i devatenáctiletý Patrik N. z Prostějova, který navštěvuje diskotéku na přehradě už léta.

„Mohu dosvědčit, že obsluha zde mladistvým opravdu nenaleje, ani když škemrají,“ říká Patrik.

Podle něj za rostoucím opilstvím a agresivitou dětí kolem patnácti let stojí snaha vyrovnat se starším kamarádům.

„To víte, chtějí se ukázat, machrují a doufají v obdiv. Bohužel je v tom ti starší často podporují a nabádají je k různým nepravostem,“ dodává Patrik.

Jednou z těch nepravostí je podle něj i vandalismus.

Odpadky v okruhu půl kilometru

Pod to se může podepsat i Miloš Láznička.

„Je hrozné jaký nepořádek mládež dokáže na pláži a v jejím okolí způsobit. Pravidelně pak uklízíme areál v okruhu půl kilometru. Je to síla. Ale co s tím chcete dělat?,“ říká Láznička.

Starostka Plumlova si je neutěšené situace dobře vědoma.

„Sama jsem se byla na tamní diskotéce několikrát podívat a mluvila jsem i z chataři v okolí. Ti si často stěžují právě na vandalismus a hluk, kterou opilá mládež před diskotékou a pak po cestě domů produkuje. Zarážející je, že se v řadě případů podle nich jedná i o nezletilé,“ vysvětluje Gabriela Jančíková s tím, že chápe, že přehrada je rekreační oblastí a lidé se chtějí bavit. Ale co je moc to je moc.