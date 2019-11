Děti si hrají ve špíně, stěžují si rodiče. Mateřská školka ale rekonstrukci hájí

Kvůli stavebním pracím za plného provozu školky se děti učí a hrají si v prachu a špíně. Hygienické podmínky jsou šílené. Tak si stěžuje otec jednoho z předškoláků, který chodí do Mateřské školy Laštůvkova v brněnské Bystrci. „Kvůli montování klimatizace a výměně oken musí děti stěhovat mezi třídami, což špatně nesou. Když je v šatně vidíte brečet, protože jdou do jiné třídy, tak to není legrace,“ poznamenal Ondřej Nový.

Do jedné třídy mateřské školy Laštůvkova v brněnské Bystrci v minulém týdnu zateklo. | Foto: Ondřej Nový