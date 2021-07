Už kolem sedmé hodiny ráno vyráží od Týnce autobus. První zastávka. Hrušky. „Pak jedeme do Moravské Nové Vsi, Mikulčic a Lužic,“ přiblížil autodopravce Petr Škapík.

Příměstský tábor. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce

Poté, co nabere děti z obcí postiženým tornádem, zamíří do Prušánek. V areálu tamní základní školy je cíl ranní výpravy. Dětem tady kolem půl osmé začíná příměstský tábor. „Jsou tady většinou v počtu třiceti až čtyřiceti. Jsou to žáci prvního stupně základní školy a také předškoláci,“ sdělila zástupkyně ředitele základní školy v Prušánkách Jana Kolaciová.