V lese za vlakovým nádražím U Sudárny v Hluboké nad Vltavou našli městští strážníci tři malé děti. Měly hlad, chodily se mýt do potoka a nevěděly, kdy byly naposled ve škole. Strážníci je v chatce o velikosti tři krát čtyři metry našli náhodou, původně vyjížděli k jinému případu.

Hlubočtí strážníci našli děti náhodou. | Foto: se svolením Městské policie Hluboká nad Vltavou

Jak informuje hlubocká městská policie ve svém měsíčním přehledu činnosti, případ se stal 27. března odpoledne, kdy jim zavolala vedoucí prodejny, že na ni pokřikují tři osoby sedící před obchodem. „Po příjezdu na místo se zde nacházely pouze dvě osoby, které se v minulosti potýkaly s drogovou závislostí a také krádežemi v různých supermarketech. Třetí osoba se schovávala za rohem obchodu. Na místě je strážníci ztotožnili a provedli lustraci, zda nejsou v pátrání,“ uvedli strážníci, kteří zjistili, že přebývají v chatce za zoo.

Jeden ze strážníků si vzpomněl, že už dříve řešil muže bez domova v chatce za nádražím, a rozhodl se místo zkontrolovat. V chatce byly tři děti ve věku 5, 7 a 8 let, které nevěděly, kdy byly naposledy ve školce a ve škole, co je čištění zubů a sdělily, že se chodí mýt do potoka poblíž a na záchod chodí za chatku.

„Děti také řekly, že jedly naposledy v 11 hodin, když jejich matka odešla do města,“ řekli strážníci. Na místě se s nimi nacházela žena, která měla děti údajně hlídat. Ta uvedla, že děti jsou v chatce asi čtrnáct dnů, protože ji a tři výše zmíněné osoby vyhodil otec dětí společně s dětmi z bytu. Celkem tedy v chatce přebývalo sedm lidí - čtyři dospělí a tři děti.

Zdroj: se svolením Městské policie Hluboká nad Vltavou

Po příjezdu sociálních pracovnic byly děti z místa odvezeny na vyšetření do nemocnice a poté umístěny do dětského domova. Jejich matkou byla osoba, která se schovávala před strážníky za supermarketem. „Na místo se nedostavila ani poté, kdy byla telefonicky kontaktována. Údajně jí bylo už odebráno deset dětí,“ podotkli strážníci.