V roce 2013 otevřely podnik, kam se sjíždějí maminky a tatínkové nejen z centra Ostravy, ale i Vratimova, Klimkovic či Orlové. Petru Kunešovou a Kláru Merovou návštěvníci Dětského ráje dobře znají. A služby, které zde pro děti připravují, si nemohou vynachválit. „Jezdím sem z Klimkovic. Tak příjemný podnik jsem nikde jinde nenašla,“ říká jedna ze spokojených zákaznic, Veronika Štambachrová.

Samy provozovatelky svůj výtvor považovaly dlouhou dobu za pohádku. Ta se ale ze dne na den změnila v noční můru. „V Dětském ráji jsme nechaly kus svého života. Až někdy před dvěma roky jsme byly opravdu spokojené s tím, jak podnik funguje a vypadá,“ říká Klára Merová, která si s Petrou Kunešovou až nyní uvědomila, jak silná komunita lidí se zde schází.

Podpory si váží a berou ji s pokorou. „Pořád věříme, že se vše vrátí do normálu,“ přejí si provozovatelky Dětského ráje, které se k celé kauze včera nechtěly moc vyjadřovat. „Vše podstatné jsme zveřejnily na našem facebookovém profilu, od začátku jsme své chyby uznaly a chtěly vše urovnat. Bohužel to dopadlo tak, jak dopadlo,“ krčí rameny Klára Merová, která si přeje, aby se situace uklidnila a ony mohly dále v Dětském ráji rozvíjet svůj podnikatelský sen.

Vedení Moravské Ostravy a Přívozu jim však chce tuto možnost očividně vzít a skvěle rozjetý projekt nabídnout novým zájemcům. Důvodem mají být dvě pochybení, která provozovatelky učinily a rozhodně je nezpochybňují. Nepovažují je však za zásadní problém a samy navrhly okamžitou nápravu.

Alkohol

Nájemní smlouva jim ukládá, že alkohol mohou podávat jen do skleniček. Jednoho dne však pirátskému radnímu Lukáši Jansovi, který zde chodívá, prodaly celou láhev. „Požádal nás o to a po krátkém přemlouvání jsme mu vyhověly,“ říká Petra Kunešová. Pro události, které následovaly, nemá racionální vysvětlení.

„V našich očích je takové jednání, že radní přijde a zkouší, jestli nás přemluví, neférové. Byla to z našeho pohledu provokace s jasným cílem najít chybu,“ vysvětluje Kunešová a jedním dechem dodává: „My jsme bezprostředně po těchto událostech radnici samy navrhly, že prodej alkoholu zcela zrušíme.“

Pirátská kontrola

Radní Lukáš Jansa (Piráti) má na celou věc zcela jiný názor a tvrdí, že šlo o plánovanou kontrolu. „Dostali jsme řadu podnětů, že k prodeji alkoholu v nepovolené míře zde dochází opakovaně. Sám do Dětského ráje chodívám a několikrát jsem toho byl svědkem. Nemusel jsem nikoho přemlouvat, láhev vína jsem dostal na pouhé požádání,“ tvrdí Lukáš Jansa. Vysvětlil i to, proč kontrolu neprováděl úředník, ale on sám.

„Dohodli jsme se s vedením radnice, že kontrolu udělám sám, protože na úřadě dochází k úniku informací a byla obava, že by se provozovatelé o kontrole mohli dozvědět,“ říká ještě Lukáš Jansa.

Převod dětského ráje

U stálých návštěvníků Dětského ráje ale jeho tvrzení těžko obstojí, a vyvolá spíše ironické úšklebky. Podobné to je i u druhého pochybení. O co jde tentokrát?

Merová s Kunešovou měly Dětský ráj v nájmu jako sdružení fyzických osob. Kvůli změně legislativy jim úředníci poradili založení společnosti s ručením omezeným (s. r. o.), na kterou by Dětský ráj převedly (tzv. prodej závodu).

A to je podle právního výkladu nového vedení centrálního obvodu porušení smlouvy. „O tom dodatku jsme věděly, ale říkaly jsme si, že jsme to pořád jen my dvě, tak přece není důvod nám vypovídat smlouvu. Ten bod je ve smlouvě prý veden jako smluvní pojistka, abychom nemohly prodat někomu jinému. A to jsme přece neudělaly,“ říká Klára Merová.

Z jejích slov je cítit beznaděj. „Úředníci nám říkali, že se jedná o běžný postup. Jsme jediné jednatelky v nové společnosti s ručením omezeným. Pro obvod se změnila jen hlavička firmy, která má Dětský ráj pronajatý,“ říká Klára Merová.

Obě ženy mají podporu nejen pravidelných návštěvníků, ale také opozičních zastupitelů. Všichni situaci vidí tak, že nová politická reprezentace centrálního obvodu chtěla jen najít zástupné problémy a vyhlásit nové výběrové řízení. To se jim taky už podařilo. Vedení obvodu je nekompromisní.

„Nejsou žádné hlavní a vedlejší důvody ukončení smlouvy s nájemci. Rada posuzovala všechny informace jako celek, tedy převod podniku i porušení podmínek prodeje alkoholu,“ říká starostka Zuzana Ožanová (ANO) s tím, že vedení obvodu souhlasilo s tříměsíční odstupní lhůtou namísto okamžité výpovědi.

Obvod pracuje na tom, aby ani v případě výběru nového nájemce nedošlo k omezení či dočasnému uzavření Dětského ráje. Současné provozovatelky zde budou připravovat program do konce června. „Provozovatelé mají konkurenční náskok pro připravované výběrové řízení a tím možnost v něm uspět,“ slibuje radní Lukáš Jansa.

„Celou záležitost nikdo z radních nezpochybnil a jsme přesvědčeni, že nové výběrové řízení zajistí kvalitnější nabídku služeb návštěvníkům a dostatečné smluvní garance pro obvod,“ dodal Jansa.

Pomůže Dětskému ráji petice?

Samy provozovatelky se od ní nedistancují, ale ani ji nijak nepodporují. Petici, která má zachování Dětského ráje v nezměněné podobě pomoci, založili sami rodiče a po víkendu měla 645 podpisů. Podpora se valí také ze sociálních sítí, na facebooku už vznikla skupina Podporujeme Dětský ráj Ostrava.