Dvakrát za rok do ní chodila pařit i hokejová legenda Jaromír Jágr. Výhry, porážky i narozeninové oslavy tam zapíjely prakticky všechny sportovní osobnosti z regionu.

V přiložené fotogalerii tak můžete vidět kromě Jágra i Václava Varaďu, Vladimíra Vůjtka mladšího, Františka Černíka, Richarda Šmehlíka, Romana Kaděru a další.

Volba Miss Buly

Součástí programu byla třeba i volba Miss Buly, které se účastnily i některé známé modelky. „Pravidelně jsme měli o víkendech vyprodáno. Před vstupem se stávaly fronty,“ vzpomíná její majitel Marcel Hadamczik.

Pojďme ale na začátek Buly příběhu. Podnik, který se stal obrovským fenoménem, vznikl v roce 1997. „Marcel měl tehdy starou dodávku, kterou jsme koupili v Německu. Vozil zboží pro jednu firmu, ta mu ale neplatila, dlužili mu už okolo 90 tisíc korun, což byly v té době opravdu velké peníze. Přišel za mnou, ať mu půjčím. Věděli jsme, že tímto směrem se jeho podnikaní ubírat nemůže,“ začal s vyprávěním Alois Hadamczik, bývalý kouč hokejového nároďáku a úspěšný podnikatel.

Od sklepa až po půdu

„Současné Buly za totality provozovala Jednota. Byla to hospoda, do které jsem jako mladý chodil sám na diskotéky. Za první republiky podnik ale vlastnil bratr mé mámy. Požádali jsme o ni v restituci. Nakonec jsme ji dostali. Musím říci, že to byla ruina. Pamatuji si dodnes, jak jsme před budovou stáli a bavili se, co s ní. Nápad byl jasný, uděláme z ní diskotéku,“ pokračoval v povídání Alois Hadamczik.

Proběhla velká rekonstrukce a v roce 1997 se Buly otevřelo. „Typ tohoto podniku na Opavsku a možná i Ostravsku chyběl. Nakonec jsme budovu předělali od sklepa až po půdu. Myslím si, že se nám to povedlo,“ vzal si slovo trenérův syn Marcel.

Noční život se začal stěhovat do Kravař. „Otevřeno jsme měli pátky a soboty. Pořád bylo plno, před Buly stály fronty, ne na všechny se dostalo,“ podotkl Marcel Hadamczik.

„Jezdili se k nám bavit lidi z Ostravska, Karvinska, ale také i dost Poláků. Dokonce se stalo, že dorazila partička z Čech, která si z návštěvy Buly udělala prodloužený víkend,“ přibližuje Alois Hadamczik.

„Zájem byl velký. Přišli jsme i na to, že číšnici pouštěli své známé bočním vchodem,“ pousmál se bývalý kouč hokejové reprezentace.

Jágr, Habera, Genzer a další

Za mixážními pulty se střídali dýdžejové z různých rádií. „Diskotéky měly své názvy. Šlo o akce jednotlivých výrobců alkoholu,“ doplňuje Marcel Hadamczik.

Buly na jedné straně nabízelo nevídaný luxus, navíc se v něm neobjevovaly známé persony tehdejšího podsvětí. Pro ně byly Kravaře, naštěstí pro majitele, zbytečně daleko… „Musím říci, že jsme jeli podle pravidel. Mladší osmnácti let neměli u nás šanci, nemohlo se tančit na parketu se sklem,“ říká Hadamczik junior.

Velkým hitem byla také volba Miss Buly, které předcházel fotbalový turnaj osobností, jenž byl ostře sledovaný. Hrál se na malém hřišti pod Buly. „Do Kravař se chodili bavit zajímaví hosté. Ať už sportovci, včetně olympijských vítězů, lidé ze showbyznysu nebo podnikatelé. Třeba Jarda Jágr k nám jezdil dvakrát do roka. Rád vzpomínám na Pepu Náhlovského, Ondru Vetchého, Karla Šípa, Paľa Haberu, Richarda Genzera nebo Petra Kordu,“ řekl Alois Hadamczik.

Bavič Pepa Náhlovský

„Právě předsedou poroty na Miss Buly býval Pepa Náhlovský, dokázal to vždy pořádně rozjet. Pamatuji si, že při jednom ročníku Miss přišel za mojí dcerou a manželkou Jarda Jágr, ať mu půjčí ženské oblečení, aby mohl s děvčaty soutěžit taky,“ přidává do placu jednu z historek Alois Hadamczik.

Soutěž o volbu Miss Buly se skládala nejen z promenády v plavkách, ale například taky z jízdy na kolečkových bruslích. „A pozor, ve hře byly zajímavé ceny. Jarda Jágr například věnoval zájezd do Ameriky,“ doplnil kravařský podnikatel.

Současnost

Dnes už diskotéku v Buly nenajdete. „Byly to krásné roky, ale všechno jednou končí. V Ostravě se otevřela Stodolní a nám začala návštěvnost klesat. Na tři roky jsme diskotéku zavřeli. Zkusili jsme ji znovu otevřít, ale už to nebylo ono. Momentálně Buly slouží pro konání oslav, svateb či plesů. Na závěr chci ještě říci, že současní mladí se neumí bavit jako ti před dvaceti lety a za tím si stojím,“ končí povídání Alois Hadamczik.