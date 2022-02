VIDEO: Propagační šot Bobycentra - na co lákalo návštěvníky?

Zdroj: se souhlasem Bobycentra

O spolupráci bývalého diskžokeje požádal kamarád a první majitel Bobycentra Lubomír Hrstka. „Luboš chtěl v Boby vybudovat diskotéky světové úrovně a věděl, že já znám zahraniční diskotéky a vím, který jsou na naše poměry hodně dobrý. Tak jsem vzal dva architekty a objel s nimi nejlepší kluby v Holandsku, Německu, Itálii a dalších zemí. Podle toho pak udělali diskotéky v Bobycentru,“ vysvětluje bývalý diskžokej.

Své dosavadní pracoviště dodnes vnímá Brňan jako velkolepý projekt. „Takovýto komplex, kde by bylo všechno pod jednou střechou, v České republice neexistuje. V devadesátých letech zde byly tři diskotéky, restaurace, hotel, nákupní středisko, mycí linka, zdravotní středisko a plno sportovišť. Bylo to opravdu unikátní a je to unikátní dodnes,“ rozplývá se muž.

Rozlučková jízda Brnem: trolejbus 25Tr čeká po čtrnácti letech vyřazení

V Bobycentru začínal v roce 1993 jako programový pracovník. „Bavilo mě dělat DJ, občas jsem hrál i v Boby, ale už jsem na to neměl tolik času. Na programovém oddělení jsme byli pouze dva a museli jsme zajistit chod všech tří sálů v té době diskoték Café de Paris, La Grotta a Laser Show Hall, aby tam byl program a účinkující. Dnes jsem vedoucí techniky,“ popisuje pracovník.

Na slavnostním otevření Bobycentra vystoupila americká hudební skupina Metallica. Ojedinělý koncert tenkrát navštívilo přes čtyřicet tisíc lidí. „Kapela hrála hned vedle Boby na fotbalovém stadionu za Lužánkami. Byl to úžasný a asi úplně největší koncert, jaký kdy Brno zažilo,“ vzpomíná vedoucí techniky.

VIDEO: Koncert skupiny Metallica při slavnostním otevření Bobycentra:

Zdroj: se souhlasem Bobycentra

Poté se multifunkčním areálu konala řada významných společenských akcí a výjimečných koncertů. „Majitel měl rád hudební skupinu Boney M, tak jsem je k nám asi třikrát pozval. Jednou na novoroční koncert jsem jim dokonce musel zajišťovat helikoptéru z brněnského letiště. Přistáli na hřišti s umělým trávníkem u Boby a jenom přeběhli do haly na vystoupení,“ vypráví hudební nadšenec.

Tento text vydává Deník v souvislosti s vysíláním seriálu České televize Devadesátky. Je součástí obsáhlé série článků.

Největší zájem byl na začátku devadesátých let o tamní diskotéky. Vstupné do Bobycentra bylo podobné jako kdekoliv jinde ve městě. „Ze začátku to bylo až neúnosný, kolik tu bývalo lidí. První půl rok byly všechny sály otevřený a hrozně moc plný. Hned u vchodu návštěvníky vcucl obrovský proudu lidí, který je nesl dovnitř. Bylo tu plno, protože to bylo cenově dostupné i pro běžné Brňany. Pravidelně se tu pořádaly ranní diskotéky od šesti do devíti pro děti, aby se pobavily, předtím než šly do školy,“ vypráví dlouholetý zaměstnanec podniku.

Chátrající Hošnova vila v Brně: nové sídlo miliardářovy firmy, začala přestavba

Zábavní areál byl v devadesátkách populární i u známých osobností. „Často sem jezdil majitel pražského Discolandu Sylvie Ivan Jonák nebo DJ Michael Viktořík. Pravidelně sem jezdili moderátoři Jakub Jakoubek, Petr Salava a další natáčet pořad Noční proud, což byla živě vysílaná rozhlasová diskotéka. Pamatuji si, že Meky Žbirka vystupoval skoro v každým druhým díle. Z domácích umělců jsem tu zažil například Bolka Polívku,“ vyjmenovává pamětník.

VIDEO: Bolek Polívka a jeho vtípky v Bobycentru:

Zdroj: se souhlasem Bobycentra

Do tanečních sálů v době slavné éry Bobycentra chodily tisíce lidí. „Největší byla Laser Show Hall s kapacitou 1200 sedících, ale zažil jsem tu i pět tisíc lidí. Diskotéka La Grotta je pro 350 sedících, ale vešlo se tam i osm set lidí. Café de Paris, kde se natáčel Noční proud je oficiálně pro dvě stě sedících, ale vejde se tam třeba 350 hostů,“ říká bývalý diskžokej.

VIDEO: Návrat do historie - připomeňte si, jak vypadalo Bobycentrum a okolí:

Zdroj: se souhlasem Bobycentra

Doba největšího lesku zábavního areálu skončila na konci devadesátých let. Vlastník Bobycentra zkrachoval a areál začal chátrat. Podnik postupně vystřídal různé majitele. Dodnes se tam konají různé akce a funguje tam hotel s restauracemi, kadeřnictvím, bowlingem a fitness centrem.