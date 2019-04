Kundera je jedním z nejpřekládanějších spisovatelů světa. „Román Slavnost bezvýznamnosti vyšel dokonce i v malajalámštině, kterou se mluví v Indii,“ přiblížil ředitel Moravské zemské knihovny v Brně Tomáš Kubíček.

V knihovně si od pondělí až do 17. května přichystali výstavu Milan Kundera (neztracen) v překladech. V ní nechybí ani úryvky z Kunderových děl, které zatím nebyly do češtiny přeloženy. „Role překladatele se ujal sám Kundera,“ vysvětlil Kubíček. Součástí budou i přednášky a besedy. O dílech Milana Kundery je i výstava z cyklu Oči Brna, který představuje významné brněnské osobnosti. Vstup je zdarma.

Milan Kundera

* 1. dubna 1929 v Brně

1948: vstoupil do komunistické strany, po dvou letech vyloučen

1956: členství obnoveno, o čtrnáct let později vyloučen

1975: emigrace do Francie, tam žije dodnes

1981: získal francouzské občanství

některá díla: Nesnesitelná lehkost bytí, Směšné lásky, Život je jinde, Nesmrtelnost

Přednes úryvků z Kunderových knih v češtině i francouzštině si v pondělí v Moravské zemské knihovně lidé poslechli v rámci festivalu francouzské kultury Bonjour Brno. Účastníci mohli do pamětní knihy připsat přání k narozeninám. „Knihu mu osobně předá pan Kubíček,“ řekl ředitel Alliance Française Brno Jiří Votava.

Kunderovy narozeniny připomínají i v Moravském zemském muzeu. Vernisáž výstavy začne v úterý v pět hodin odpoledne. Lidé si ji prohlédnou do 26. května v Mramorových sálech Biskupského dvora.

Expozice Kunderu přiblíží jako autora divadelních her a filmových scénářů i výtvarníka. „Výtvarné umění je Kunderův druhý talent. Obálky buď přímo navrhuje, nebo nakladatelé používají jeho kresby,“ řekl autor výstavy Mojmír Jeřábek.

S ukázkou ze hry Jakub a jeho pán vystoupí 18. května divadelníci v rámci Muzejní noci v Moravském zemském muzeu. Celou hru mohou v Městském divadle Brno lidé vidět 11. a 12. dubna.

HANA KOTOUČOVÁ