Všechno zlé je k něčemu dobré. Developer Serge Borenstein se o tom přesvědčil v pražském Karlíně. Sotva koupil první pozemky a začal chystat projekty, které měly pomalu měnit tvář zanedbané průmyslové části Prahy, zasáhla velká voda.

Forum Karlín. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Ze sutin však o to rychleji začala růst čtvrť, z níž se stala „trendy“ lokalita vyhledávaná pro práci i bydlení. „Praha mi učarovala v mládí. Poznal jsem ji díky otci, který sem ještě před revolucí jezdil za obchodem. Táta vlastnil textilní značku Wildcat a do Československa dovážel džíny a další oblečení. Když to bylo o několik let později možné, rozhodl jsem se, že tu začnu podnikat,“ popsal Belgičan s izraelskými kořeny Serge Borenstein magazínu Estate.