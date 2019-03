Proto se rozhodli jet rychlíkem, který běžně vyjíždí pár minut po expresu po 18. hodině. „Potkali jsme kamarády a obsadili celé kupé,“ říká za partu Henrietta Ottová. Ale pohoda netrvala dlouho. Jen do výhybny Nemanice.

Tam rychlík zastavil. Počáteční legrační poznámky záhy potvrdila průvodčí, která doplnila i očekávané zpoždění – 90 až 100 minut. Studenti se proto rozhodli, že si dojdou nakoupit a doběhli do nedaleké hrdějovické hospody pro pití na cestu. Skoro se tak vrátili v čase - do dob, kdy při přepřahání na koněspřežce měli cestující volno k občerstvení, nebo když v minulém století pobíhali po perónech obchodníci nabízející: Hóóóórké párky".

Zhruba po hodině a půl se vlak z Nemanic rozjel a po předem plánovaném přestupu na osobák v Benešově dojeli jeho pasažéři pražskými železničními oklikami do cíle. Ve 22.01 se zpožděním 75 minut.

Stačilo přitom odjet o jeden vlak dříve a cesta do Prahy by se protáhla jen o čtvrthodinu. Cestu tohoto spoje ještě vichřice nestihla tolik poznamenat.

Kalamita přitom nabídla i jednu kuriozitu, dříve těžko představitelnou. Díky mobilům nebo internetu mohli studenti sledovat putování svých spolužáků v jiných vlacích v reálném čase a navzájem se informovat o situaci.

Byli bohužel i tací, kteří z jihu Čech do pražských postelí místo v neděli v noci dorazili až v pondělí nad ránem.

Například Renata Švecová z Velešína. „Původně jsem měla jet expresem ve 21:00, ale když jsem přišla na nádraží v Českých Budějovicích, tak tabule oznamovala zpoždění 100 minut, zároveň ještě ani neodjel vlak v 19:00, ani ve 20:00 hodin. Zrovna hlásili, že vlak ve 20:00 nejede, že pojede náhradní autobusová doprava. Nečekala jsem na nic a ačkoli to nebyl můj původní spoj, nastoupila jsem do autobusu,“ líčí své putování Renata Švecová.

„Dva autobusy MHD nás odvezly do Veselí nad Lužnicí, kde jsme nasedli na jiný vlak, který jel do Benešova. Nevím přesně, jaké jsme měli zpoždění v té době, ale do Benešova jsme dojeli kolem 23:45. Tam byla naše jízda přerušena dalším spadlým stromem. Stáli jsme tam přibližně hodinu, když nám oznámili, že náš spoj byl zrušen a pojedeme náhradní autobusovou dopravou,“ popisuje cestu Jihočeška.

„Kolem druhé hodiny ranní jsme se začali postupně jedním autobusem (sehnali jeden autobus, který nás postupně převezl) přepravovat do Čerčan, kde jsme nastoupili do dalšího vlaku. Odtud jsme jeli přímo do Prahy, kam jsme na Hlavní nádraží dorazili kolem 3:15,“ říká k finále cesty studentka.

„Úplně původně jsem chtěla jet ze stanice Velešín město, ale jelikož už od Holkova do Českých Budějovic byly popadané stromy a jezdila náhradní autobusová doprava, tak jsem se nechala odvést do Českých Budějovic,“ vysvětluje ještě Renata Švecová, proč v zájmu rychlejší cesty nečekala na vlak blíže k domovu.

Zdůrazňuje ale, že řádění vichru bere prostě jako fakt, se kterým se dá máloco udělat. „Nemůžeš být nijak naštvaný nebo tak, protože prostě neporoučíš větru,“ říká studentka. „Spíš věděli dopředu, že má foukat, tak mohli třeba zajistit víc autobusů, abychom jeli třeba z Benešova přímo… Ale na druhou stranu vůbec stromy padat nemusely. Je to těžké posoudit,“ dodává Renata Švecová.

Potíže na tratích, které začaly o víkendu, pokračovaly i v pondělí. Podle Gabriely Novotné, regionální tisková mluvčí Českých drah například v neděli nebyl obnoven provoz na trati Veselý nad Lužnicí – Jihlava a kritická situace trvala i v pondělí. „Na tratích dotčených mimořádnostmi, zejména České Budějovice – Praha a České Budějovice – Jihlava, mělo větší množství vlaků vyšší zpoždění, část vlaků musí být stále odřeknuta,“ uvedla v pondělí po poledni k celkové bilanci vichřice Gabriela Novotná. Přiznala, že drahám chybí dostatek autobusů pro zajištění náhradní dopravy a v důsledku neprůjezdnosti jsou soupravy vlaků s lokomotivami odstaveny v různých stanicích po trati.

Podle tiskové mluvčí Správy železniční dopravní cesty Radky Pistoriusové evidovala organizace nejvíce mimořádných událostí (spadlé stromy na tratě nebo trakční vedení) v Jihočeském kraji. Ve 13 hodin v pondělí byl zastavený provoz na níže uvedených úsecích tratí:

Hluboká – Zámostí

Jindřichův Hradec – Blažejov

Volary – Prachatice

Volary – Vimperk

Holkov – Kamenný Újezd u Českých Budějovic

Lenora – Volary

Tábor – Bechyně

Vyšší Brod klášter – Loučovice

Chotýčany – Ševětín.

„S odstraňováním stromů se začalo už v neděli v podvečer, vzhledem k rozsahu a četnosti míst se naši hasiči a poté zaměstnanci dostávají na jednotlivé úseky postupně. Po zjištění rozsahu závad na trakčním vedení se začíná s opravami a postupným zprovozňováním,“ popsala dění na železnici Radka Pistoriusová.