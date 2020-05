On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

„Lidé určitě přijdou. Píší nám, že už jsou natěšeni a rozumí tomu, že se budou muset podřídit platným omezením. Tři měsíce pomalu nikde nebyli, chybí jim společenský kontakt, chtějí si zatancovat. I my se těšíme, i když se přiznáme, že jsme zvědavi, jak to bude v praxi vypadat,“ uvedl Jiří Hanel, provozovatel nejznámějšího olomouckého tanečního klubu Varna.

Zábavu bude muset personál utnout ve 23.00, jak stanovují mimořádná opatření vztahující se na restaurace i taneční kluby. Proto se diskotéka rozjede už v 18.00, což by za normálních okolností bylo nemyslitelné.

„Kdo si pamatuje Arx, tak tam se přece začínalo tancovat snad od čtyř hodin odpoledne. A bylo plno! Budeme mít takové večerní taneční čaje,“ vzpomněla kdysi nejpopulárnější olomouckou tančírnu Kateřina Chmelařová z vyhledávané provozovny v Riegrově ulici.

DJ jako hlasatel a pásky pro kontrolu

Personál u vstupu na diskotéku a DJ budou návštěvníkům připomínat, aby dodržovali rozestupy. „DJ to bude hlásit do mikrofonu. Bude to ale zajímavé, jak se s tím mladí lidé vypořádají. Ploužáky se už netančí,“ usmál se Hanel. Provozovatel ujistil, že opatření proti šíření nového kronaviru nemíní nijak podceňovat. Dezinfekci nakoupil a bude na ni klást důraz.

Ministerstvem zdravotnictví stanovený maximální limit 300 osob, včetně personálu, podle něj Varna dodrží bez problému. Lidé se zde rozptýlí do třech pater s celkovou podlahovou plochou na 900 metrů čtverečních. „Počet návštěvníků budeme hlídat u vchodu. Hosté dostanou pásky, jejich počet máme přesně napočítaný, a když někdo odejde, pásku mu přestřihneme,“ vysvětlovala provozní Kateřina Chmelařová.

Musejí dodržovat pravidla, jinak způsobí problémy

Obnovení činnosti nočních klubů a diskoték se nepovedlo v jihokorejském hlavním městě, kde se koronavirová nákaza začala znovu šířit, a Soul zařízení nechal uzavřít. „V Olomouckém kraji nejsou nové případy a naše kluby nejsou pro tisíce lidí,“ odmítl srovnání Hanel.

Epidemiologové se neobávají, že by otevření diskoték mohlo přinést zhoršení příznivé epidemiologické situace. V Olomouckém kraji se počty nově nakažených v posledních dvou týdnech dají spočítat na prstech jedné ruky.

„Pokud se mladí lidé chtějí bavit, zatančit si, musejí dodržovat pravidla, jinak způsobí problém sobě i provozovateli klubu. Věřím, že budou zodpovědní a možnost pobavit se si nenechají vzít vlastní nezodpovědností,“ reagovala ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Růžena Haliřová a připomněla, že diskotéky budou pod dozorem kontrolních orgánů.

Městská policie zareaguje

Městská policie zareaguje, pokud by v provozovnách docházelo k porušení nařízení. „Strážníci budou operativně reagovat na zjištěné porušení nařízení při samotném výkonu služby a na přijatá oznámení od občanů,“ sdělil mluvčí Petr Čunderle, mluvčí Městské policie Olomouc, která neplánuje cílené kontrolní akce na dodržování tohoto nařízení.

Od pondělka, kdy jsou otevřeny vnitřní prostory restaurací a barů, nezaznamenali, že by se někde popíjelo do rána. „Samotné případy porušení nařízení Vlády ČR o přítomnosti veřejnosti v provozovnách v době od 23.00 do 06.00 hodin, jsme doposud nezaznamenali,“ informoval mluvčí městské policie.