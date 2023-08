Blogerka a influencerka Dominika Myslivcová (28) v únoru oznámila své první těhotenství. Nyní se na Instagramu pochlubila narozením chlapečka Deriana.

Ostravská rodačka Dominika Myslivcová se těší z prvního potomka. | Foto: Koláž: Jiří Štraub, repro Instagram

Ostravská rodačka se těší z prvního potomka. „Moc se těším. Bojím se, protože jsem to nikdy v životě nezažila, takže nevím, co mám od toho očekávat, jaká je to bolest a všechno potom. Takže jsem plná emocí,“ uvedla influencerka Dominika Myslivcová těsně před porodem pro web Expres.

Porod měla předem naplánovaný na úterý 22. srpna kvůli císařskému řezu.

„Derian, muž mého života,“ napsala k fotografii z nemocniční postele s malým Derianem v náručí. Otcem jejího prvního potomka je podnikatel Zdeněk Chytil.

Takto se Dominika radovala z miminka loni v červnu ještě jako teta:

Kdo je Dominika Myslivcová?

Dominika Myslivcová patří mezi nejpopulárnější české influencerky. Narodila se v Ostravě, ale nyní žije v Praze. Svůj život prezentuje především na Instagramu, kde má 349 tisíc sledujících. Proslavila se také díky několika hudebním videoklipům, které na YouTube nasbíraly přes 10 milionů zhlédnutí.





Zdroj: Youtube