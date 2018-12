České Budějovice – O stavbě nové budovy pro divadlo zatím není úplně jasno. Jihočeské divadlo čekat nebude, na místě si postaví scénu na jaře příštího roku. Dočasnou.

Jihočeské divadlo. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Nová scéna se bude stavět podle ředitele instituce Lukáše Průdka v rámci stých narozenin Jihočeského divadla (JD). „Protože velkým tématem, které se táhne celou historií divadla, je stavba budovy. V roce 1966 mělo na Mariánském náměstí vzniknout divadlo, zbouraly se kvůli tomu i domy, ale nic se nepostavilo,“ odůvodňuje nápad na tzv. Boudu ředitel.

Hraní v Boudě

Z historické budovy se do Boudy přesune jen Evita. Pro prostor vzniknou čtyři premiéry, které se budou hrát v seriálu jako na otáčivém hledišti několik představení za sebou. O víkendu se bude hrát dvakrát, aby byl prostor využitý. Historická budova nezůstane prázdná, bude se v ní zkoušet inscenace do Boudy a oprašovat hry, s nimiž bude možné plynule přejít v běžný provoz historické budovy.

V první fázi, od května do konce srpna, vznikne tzv. Malá Bouda, která bude sloužit pro komorní koncerty, malá divadla, spole- čensko-kulturně komunitní akce, diskuze aj. „Jednáme s Majálesem, aby to byla jedna z jejich scén,“ nastiňuje ředitel, který si slibuje debatu o prostoru ve městě. Mariánské náměstí neuskutečněnou stavbou podle něj už 60 let trpí. „Vždyť je to jenom parkoviště a kus zeleně,“ podotýká Lukáš Průdek.



Velká Bouda, dočasné divadlo pro asi 250 diváků, se začne stavět začátkem září, aby se od října mohlo hrát. JD sem plánuje premiéry všech čtyř souborů. „Do druhé poloviny listopadu bychom tam měli zahrát asi 47 představení,“ nastiňuje Lukáš Průdek. Na scénu hodlá pozvat i jiná divadla, aby společně s nimi oslavily narozeniny JD.



V současné chvíli vedení zvažuje, že by Bouda měla být z kontejnerů a lešení.



„Chceme ukázat, že Mariánské náměstí může být živý prostor, kde kultura má svoje místo,“ říká na závěr ředitel. Na realizaci má v současné době k dispozici 10 milionů korun, které přislíbilo v rozpočtu město. Přispěje také kraj.