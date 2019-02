V šestnáct hodin převzali pracovníci krajského zdravotnického operačního střediska tísňové volání z Krnova. Nahlášen byl pád osoby ze skály.

"Na pomoc ihned vyjely krnovské pozemní posádky a vzlétl vrtulník LZS z Ostravy. První záchranáři byli u pacientky během šesti minut o přijetí výzvy k zásahu. Dvanáctiletá dívka, podle informací, které mají záchranáři k dispozici, spadla ze skály z výšky okolo patnácti metrů," řekl tiskový mluvčí ZZS Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl s tím, že dívka poté zůstala ležet v bezvědomí.

"Prvotní lékařské vyšetření ukazovalo na poranění hlavy a mozku. Pacientce bylo nutno zajistit dýchací cesty a převést ji na umělou plicní ventilaci. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče záchranáři dítě šetrně přesunuli do vrtulníku a posádka LZS ji pak přepravila do ostravské Fakultní nemocnice, kde byla dívka byla předána do další péče týmu urgentního příjmu," dodal.

Loni v říjnu se v Krnově na Cvilíně odehrálo drama s dobrým koncem, které upozornilo veřejnost na skutečnost, že mnohé lomy, sály a nebezpečné srázy jsou volně přístupné a chybí jim zábradlí nebo varovné označení.