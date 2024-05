Podruhé se účastnila soutěže Miss, podruhé z toho byla finálová desítka. Dvaadvacetiletá modelka ze Rtyně v Podkrkonoší Michaela Macháčková se dokázala letos, stejně jako v roce 2022, dostat do finále soutěže nejkrásnějších dívek Česka. Ze soutěže krásy si tentokrát odnesla třpytivou korunku, když se stala Miss Supranational. To znamená, že bude Česko příští rok reprezentovat na světové soutěži.

Michaela Macháčková (druhá zleva) se podruhé dostala do finálové desítky Miss Czech Republic, letos se stala Miss Supranational | Foto: Miss Czech Republic

Absolventka průmyslové školy Otty Wichterleho ve Velkém Poříčí, kde studovala grafický design, miluje jídlo a gastronomické zážitky. Je nezadaná. V rozhovoru pro Deník prozradila i to, jak to má s nabídkami na seznámení a jaký musí být muž, aby ji zaujal.

Jaký byl finálový večer Miss Czech Republic?

Naprosto nezapomenutelný. Užila jsem si každou vteřinu. Od příprav v zákulisí, až po samotné vystoupení živě na pódiu. Napětí se dalo krájet, ale přesto byla atmosféra nádherná. Opět mi to dalo spoustu krásných vzpomínek, zkušeností a nová přátelství.

Získala jste ocenění Miss Supranational. Co znamená?

Ano, získala jsem ocenění Miss Supranational, což je pro mě obrovská čest a nezapomenutelný moment v mém životě, se kterým se pojí teď kromě toho krásného i intenzivní přípravy. V létě příštího roku mě čeká cesta do Polska, kde budu reprezentovat Česko mezi spoustou dalších kandidátek z jiných zemí. Je to obrovská zodpovědnost, ale i jedinečná příležitost, kterou nemá každá z nás a já se na tento zážitek moc těším. Zanedlouho se jedu podívat na letošní finále Miss Supranational a podpořit tak aktuální reprezentantku Justýnu Zedníkovou.

Jaká je korunka, kterou jste dostala? Kam jste si ji vystavila?

Každá z nás vítězek má korunku jedinečnou, zdobenou překrásnými třpytivými kamínky, vyrobenou ve šperkařské firmě Šenýr Bijoux. Já tu svou mám aktuálně vystavenou ve svém bytě, přímo na očích, kde mi neustále připomíná ten úžasný zážitek, krásné chvíle a úsilí, které k umístění vedlo. Ale rozhodně nezůstane na poličce dlouho, světová soutěž se rychle blíží.



Jak to máte v soukromém životě? Prý jste nezadaná. Je to pravda?

Můj soukromý život je pro mě velmi důležitý, svého soukromí si cením, ale pokud jde tedy o můj vztahový status, tak ano, momentálně jsem nezadaná.

Michaela Macháčková ze Rtyně se už podruhé dostala do finálové desítky soutěže Miss Czech RepublicZdroj: se svolením Michaely Macháčkové

Dostává dívka, která byla dvakrát ve finálové desítce Miss Czech Republic, hodně nabídek k seznámení?

Samozřejmě nějaké čas od času přijdou a je pravdou, že po finále Miss jich chodí o něco víc. Na většinu nereaguji.

Jaký musí být muž, aby vás zaujal?

Pro mě je důležité, aby byl muž laskavý, inteligentní a respektoval mé cíle, ambice a sám něco budoval a snažil se plnit své sny. Také si cením smyslu pro humor a schopnost komunikovat otevřeně a upřímně. Co opravdu nemám ráda je arogance, nedostatek úcty a neupřímnost. Co se týká vizuální stránky, tak nemám nějaký konkrétní typ. Ale bylo by fajn, kdyby byl můj budoucí přítel aspoň o pár centimetrů vyšší jak já.



Jak jste se na soutěž o českou královnu krásy připravovala?

Na soutěž jsem se připravovala intenzivně a důkladně. Zaměřila jsem se na mluvený projev, veřejné vystupování, angličtinu a trénink cat walku a póz. Je pravda, že co se týká stravy a cvičení, tam jsem tomu mohla dát více. Celý proces posune člověka dál jak po profesionální, tak i osobní stránce a jsem ráda, že se má píle zúročila.

Soutěže Miss jste se zúčastnila podruhé. Proč?

Je pravdou, že letos to nebyla moje první účast v Miss Czech Republic. Při mojí první účasti v roce 2022 jsem se probojovala do finálové TOP10, avšak na umístění to nebylo. Hned po finále jsem věděla, že jakmile bude možnost, chci se přihlásit znovu. Věřila jsem, že díky předchozím zkušenostem spojeným s větší přípravou mám šanci uspět. Navíc jsem chtěla znovu zažít tu úžasnou atmosféru a příležitost setkat se s inspirativními lidmi.

A byl letošní ročník v něčem jiný?

Ano, letošní soutěž byla v mnoha ohledech jiná. Určitě byl větší důraz na online prezentaci, což přineslo nové výzvy a příležitosti. Organizace je také každým rokem více propracovanější a profesionálnější. Dívky jsou lépe připravené, takže jsem cítila silnější konkurenci mezi soutěžícími. Celkově byla letošní soutěž o něco náročnější. O to větší mám radost z úspěchu.

Panovala mezi soutěžícími velká rivalita?

Atmosféra mezi soutěžícími byla přátelská a podporující. I když určitá rivalita přirozeně nechyběla, taková ta zdravá soutěživost. Nicméně opravdu většina z nás se vzájemně povzbuzovala a vytvářela nová přátelství. Společně jsme sdílely své zkušenosti a pomáhaly si a já věřím, že některá z těchto přátelství potrvají i nadále.

Michaela Macháčková ze Rtyně se už podruhé dostala do finálové desítky soutěže Miss Czech RepublicZdroj: Petr Huser

Co se změnilo od roku 2022, kdy jste byla v soutěži Miss poprvé? Tehdy jste ještě studovala?

Od roku 2022, kdy jsem se soutěže zúčastnila poprvé, se toho hodně změnilo. Dokončila jsem studia, což mi umožnilo plně se soustředit na své cíle a kariéru. Velmi krátce poté jsem se přestěhovala do Prahy, kde jsem získala nové příležitosti a zkušenosti. A právě tyto změny mi pomohly vyrůst jak osobně, tak profesionálně, a lépe se připravit na letošní soutěž.

Čemu se momentálně věnujete?

Momentálně se věnuji modelingu. Dostávám různé nabídky na focení a přehlídky. Kromě toho se také věnuji plánování mého roku jako Miss Supranational 2025. Pracuji na rozvoji charitativních aktivit, které bych chtěla realizovat během svého období v této roli a také se účastním různých akcí.

Co ráda jíte?

Miluju jídlo a nové gastronomické zážitky. A ačkoliv je podhůří Krkonoš nádherné a českou kuchyni máme také skvělou, tak je pravdou, že Praha je v tomto více rozmanitá a je to jedna z věcí, kterou mě okouzlila.

Snila jste jako malá holka o kariéře modelky?

Ano. Už jako malá jsem chtěla být modelkou a dělala doma rodičům módní přehlídky. Pro nikoho nebylo překvapením, že jsem se zúčastnila soutěže Miss. V 15 letech jsem se rozhodla vyzkoušet castingy do modelingových agentur. Bohužel žádný z nich nedopadl. Zanedlouho mě ale oslovila agentura, která mě vzala pod svá křídla a já se tak dostala v několika případech k zajímavé spolupráci. Vycestovala jsem do zahraničí, vyzkoušela si přehlídky, focení i natáčení reklam. Tehdy to pro mě bylo ale časově náročné, takže jsem se tomu nemohla věnovat tak moc, jak bych si přála.

Je pro vás některá modelka či žena vzorem a inspirací?

Pokud by se to týkalo vzhledu, tak moc obdivuji Kendall Jenner. Je to překrásná brunetka a skvělá modelka. Ženou, která je mi inspirací, je moje maminka. Má můj obdiv za vše, co v životě dokázala a jsem vděčná za všechno, co pro mě kdy udělala. Ne vždy to se mnou bylo jednoduché, a přesto pokaždé stála při mně. Chci být stejně tak silnou osobností, jakou je ona.