Městská policie a myslivci i proto varují před přemnoženými divočáky. Zároveň upozorňují, že pes musí být na vodítku. Vyjma louky k venčení psů přímo určené.

„Strávili jsme dvě hodiny v lese. Při návratu těsně nad plaveckou halou, asi padesát metrů od baráků, pes zavětřil. Udělal pár kroků ke křoví. Než jsem něco stihl udělat, vyběhl kanec, nabral psa a zase utekl pryč,“ líčil Ústečan.

Veterinář poranění vyčistil zasvorkoval a píchl psovi injekci proti zánětům a bolestem. „Měl tržnou ránu, minulo to kost. Nebezpečím byla spíš infekce, než že by psa ohrozilo samotné poranění. Myslím, že ho napadla bachyně, protože to zvíře nemělo kly a bylo zhruba tak velké jako můj pes, asi o velikosti německého ovčáka,“ myslí si Brzák.

Předseda okresního mysliveckého spolku Bohumír Freiberg si myslí, že zaútočit skutečně mohla mladá bachyňka, která se cítila ohrožená, a tak chránila selátka, touto dobou tak dvouměsíční. Připomněl také, že volné pobíhání psů je obecně špatně. „V lese je to zakázáno. Nedovedu si představit, že by divočák vyrazil proti člověku se psem na vodítku, leda poraněný,“ varoval.

Divoká prasata prý před lidmi utíkají, ale ta „městská“ jsou na člověka zvyklá a čím dál drzejší. „Vyvádí mladé po celého jarní a letní období. Někdy nechají člověka přijít na kratší vzdálenost, pak je lepší zastavit a počkat, než přejdou. Sice se černou zvěř snažíme utlumit, ale množí se stále hodně,“ vysvětloval.

Ústí spolupracuje s mysliveckými spolky na odstřelu přemnožených kanců. Za odstřelený kus vyplácí tři stovky. To má pomoci snížit stavy černé zvěře na nehonebních pozemcích v Ústí. „Dar mysliveckým spolkům město poskytuje od roku 2015,“ uvedla městská mluvčí Romana Macová.

Loni činil příspěvek celkem 39 300 korun za 131 odstřelených divokých prasat, v roce 2017 to bylo 47 700 tisíc korun za 159 odstřelených divočáků.

Divoká prasata jsou podle městské policie přemnožena nejen v okolí celého města, ale po celé republice. „S mysliveckými sdruženími pořádáme akce, které je mají z okrajových částí města vytlačit. Před čtrnácti dny na akci odstřelili sedm kusů. Teď vláda uvolňuje podmínky krizového stavu a lidé s dětmi mohou ven, ale měli by být opatrní. Občas honíme divoké prase i mezi paneláky,“ poznamenal zástupce ředitele městské policie Jan Novotný. V takovém případě je prý nejlepší ihned volat městskou policii.

Jiná opatření než odstřel podle radního Ústí Tomáše Kirbse nefungují, a pokud ano, tak ne trvale. „Například pachové ohradníky fungují jen nějakou dobu a navíc si nedovedu představit, že bychom jimi obehnali celé město. Dobrý nápad je osvěta: jak se chovat, aby kanci nechodili do města. Nenechávat zbytky potravin u popelnic, nekrmit je, jak na vycházky a podobně,“ dodal Kirbs.