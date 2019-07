Na rybníku v Petrovicích se již několik dní pohybuje labuť, která má k hlavě přichycený kulatý kus plastu či podobného materiálu, kterého se tato chuděra nedokáže zbavit.

Labuť je totiž jinak stále ve formě a chytit ji, aby jí pomohli odborníci ze zmíněné Záchranné stanice, rozhodně není lehký úkol. Navíc nyní vyvádí i své mladé. „Byl jsem na místě již v sobotu, pokoušeli jsme se k labuti připlavat, jenže jsme měli k dispozici člun bez motoru, veslovali sice čtyři chlapi, ale bylo to marné, labuť byla ve vodě pochopitelně mnohem rychlejší,“ uvedl Martin Bělehrádek ze záchranné stanice, kterému pomáhali i dobrovolní hasiči ze Závady.

Labuť se žlutým kusem „něčeho“ u hlavy se mezi tím stala i smutnou hrdinkou sociálních sítí. A lidé její osud sledují stále. „Na místě jsme byli i v pondělí, volali nám lidé, že se labuť pohybuje po břehu. Jeli jsme hodinu autem na místo, když jsme přijeli, byla opět uprostřed rybníka,“ popsali v úterý Deníku záchranáři přírody.

Den D by mohl nastat ve středu. Záchranáři přijedou opět a k dispozici by tentokrát měli mít i rychlejší a obratnější motorový člun. „Ten předmět jsem pozoroval jen z dálky pomocí dalekohledu. Mohlo by jít o kus rybářského náčiní, v horším případě bude mít labuť možná někde v krku zaseknutý i háček,“ dodal Martin Bělehrádek.