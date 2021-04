Právě kauza výbuchu skladů nyní silně rezonuje nejen Českou republikou, ale po sobotní mimořádné konferenci premiéra Andreje Babiše a vicepremiéra Jana Hamáčka, také celým světem.

„Myslím, že budu mluvit za všechny ze sboru, když řeknu, že se nám celá věc dařila vytěsnit z paměti. A to až do sobotní tiskové konference premiéra,“ říká trochu sklesle Číž.

I přesto, že jednotka hasičů z Vlachovic nebyla při výbuchu přímo v první linii, na událost nevzpomíná rád. A to zejména proto, že nechybělo mnoho a o život mohlo přijít několik hasičů.

„Drželi jsme se s odstupem za profesionálními hasiči z Valašských Klobouk a Slavičína. Když to dnes zhodnotíme, tak si musíme přiznat, že jen díky včasnému rozhodnutí velitele zasahujících jednotek, nedošlo ke ztrátě na lidských životech hasičů,“ děkuje na dálku Číž.

Silný výbuch

Výbuch byl podle něj tak silný, že by je i ve větší vzdálenosti tlaková vlna roznesla po širokém okolí. „Myslím, že byl na dispečinku nahlášený běžný požár. Chyběly informace o druhu a množství munice. Nedovedu si představit situaci, že by operační důstojník povolal jednotky k hořícímu muničnímu skladu. Vůbec nemluvě o našich jednotkách dobrovolných hasičů. Je to velmi specifická záležitost,“ domnívá se Číž.

„Kdyby nás dnes vyslali k požáru v bývalém muničním skladu, tak bychom asi nejeli. Myslím, že můžu mluvit za všechny členy naší jednotky,“ hodnotí Jaroslav Číž z Vlachovic. „Ale po těch zkušenostech před šesti lety se to snad ani nestane,“ doufá Číž.

Sbor dobrovolných hasičů z Vlachovic zasahuje víceméně u menších požárů. Jeden z největších zásahů posledních let absolvovali dobrovolní hasiči ve Slavičíně u požáru v prodejně automobilů.