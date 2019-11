Svoboda není pro blbce. Naplnit očekávání si musíme sami. To si myslí jeden z tehdejších studentů po třiceti letech od 17. listopadu 1989. Sametová revoluce se zapsala do jeho osudu dvojnásobně. Herec Jan Potměšil ve zlomovém období zastával funkci spojky a účastnil se tzv. spanilých jízd. Informoval zbytek republiky o dění v Praze. Vážná autonehoda vzápětí ukončila jeho revoluční aktivity a postavila ho před životní výzvu, kdy se učil pohybovat na vozíku. Jak se na rok 89 dívá s třicetiletým odstupem řekl v rozhovoru Deníku.

Jan Potměšil vzpomíná na rok 1989 s úsměvem, i když mu krom svobody přinesl i zdravotní komplikace. | Foto: Divadlo v Celetné

Účastníte se řady debat a vzpomínání na sametovou revoluci. Jak o ní přemýšlíte dneska?

Stále jsem moc šťastný, že jsem to mohl prožít a že jsem se té změny zúčastnil. Je to zásadní okamžik naší historie. Nedávno jsem to počítal, uvědomil jsem si, že za 100 let české státnosti Češi žili 47 roků v diktaturách, když ke komunismu připočítám i protektorát. Stále je naším největším úkolem se s tou svobodou naučit zacházet. Musíme se kultivovat, hledat si svoji cestu, nezávidět. S trochou nadsázky, se dá říct, že svoboda není pro „blbce“. Je to zodpovědnost.