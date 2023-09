Dny NATO začaly: Tvoří se kolony i u sjezdu z dálnice, policie usměrňuje provoz

/PROGRAM, DOPRAVA/ A je to tady. Dny NATO 2023, v současné době největší bezpečnostní přehlídka v Evropě, startují. Piloti z různých zemí světa i příslušníci speciálních jednotek na mošnovském letišti u Ostravy mají připravenou velkolepou show. Tradičně se očekává účast desítek tisíc lidí a tedy i kolony. Policie podobně jako v předchozích letech zřídila speciální telefonní linku. Co všechno Dny NATO letos nabídnou a na co se připravit?