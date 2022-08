„Také zde poprvé budeme mít, a to myslím v celém širším regionu střední a východní Evropy, nejmodernější švédský taktický víceúčelový letoun Gripen E čtyřapůlté generace,“ řekl Pavlačík.

Po šesti letech se na akci vrátí populární jordánská ženská protiteroristická jednotka, která předvede společnou ukázku se zásahovou jednotkou moravskoslezského krajského ředitelství policie. „Velké zastoupení bude mít Německo a Spojené státy, které předvedou pestrou škálu své techniky, jak pozemní, tak i letecké, a to je to, co naší akci dělá unikátní,“ dodal Pavlačík.

Akce se zúčastní i dva bombardéry B-52. První z nich uvidí diváci po deseti letech ve vzduchu, druhý bude po celou dobu akce na statické ukázce na zemi. K nejatraktivnějším ukázkám budou patřit vystoupení dvou akrobatických leteckých sestav: chorvatské skupiny Krila Oluje a švýcarské Patrouille Suisse, která bude v Mošnově poprvé.

Oficiální uvítání kandidátských zemí

Oficiálním partnerem akce je letos NATO. I díky tomu je podle Pavlačíka největší účast, kdy přijedou i země, které se takových akcí neúčastní příliš často. Poprvé tak budou najednou všechny tři pobaltské státy, Estonsko, Lotyšsko a Litva.

„Také zde budeme mít takové oficiální uvítání nových kandidátských zemí, Finska a Švédska, formou atraktivního společného průletu, kdy švédský Gripen a finský Hornet doprovodí symbolicky další alianční letectvo,“ řekl Pavlačík. Je podle něj poměrně vysoká šance, že se program v příštích týdnech rozšíří ještě o další techniku.

První zástupce náčelníka generálního štábu Armády ČR Ivo Střecha řekl, že lidé v Mošnově uvidí zbraňové systémy, které už jsou ve výzbroji české armády i které armáda zkouší a postupně zavádí. Jde například o izraelský systém protivzdušné obrany SHORAD, který na akci bude jako model v měřítku 1:6. Lidé uvidí i bojové vozidlo pěchoty CV-90, které si armáda bude pořizovat v příštích letech.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) řekl, že v současné době, kdy Ukrajina čelí ruskému útoku, Dny NATO demonstrují i jednotu a připravenost bránit se agresi. "Tyhle události nebo akce jsou i součástí určitého odstrašení, to znamená demonstrace nějaké síly, jednoty a aliance a v našem případě i spolupráce všech prvků integrovaného záchranného systému," prohlásil Střecha.

Největší bezpečnostní přehlídka v Evropě

Dny NATO, které se uskuteční 17. a 18. září, jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Představují se na nich armádní, bezpečnostní i záchranářské jednotky. Vstup na akci je zdarma a například v letech 2018 a 2019 ji navštívilo zhruba 220 tisíc lidí. Loni přišlo diváků okolo 60.000, jejich počet byl omezený kvůli koronavirové pandemii a návštěvnost ovlivnilo i počasí.

Pavlačík řekl, že letos zatím nepočítají pořadatelé s žádnými opatřeními kvůli covidu. Krajský policejní ředitel Tomáš Kužel řekl, že návštěvníky ale čekají bezpečnostní prohlídky. Kromě konfliktu na Ukrajině to podle něj souvisí i s tím, že v Česku stále platí první stupeň ohrožení terorismem. Kužel řekl, že na dohledu nad bezpečností v areálu i jeho okolí i zajištění ukázek se bude podílet 450 až 500 policistů.