V sobotu 8. srpna uspořádá Úřad vlády ČR další den otevřených dveří. Zájemci si tentokrát mohou prohlédnout Kramářovu vilu v Gogolově ulici. Navštívit ji bude možné od 9 do 17 hodin s tím, že poslední komentovaná prohlídka proběhne od 16.00.

Na baště sv. Máří Magdalény bylo započato s výstavbou v roce 1911 a práce trvaly téměř pět let. Budova o rozloze 700 m2 podle návrhu vídeňského architekta Friedricha Ohmanna, měla celkem 56 místností. Vedle soukromých ložnic a pracoven zde bylo několik jídelen, salonů, hal, hostinských pokojů a kulečníkový sál.

Interiérům vdechla kouzlo Kramářova manželka

Vnitřní výzdobě věnovala velkou pozornost Kramářova manželka Naděžda Nikolajevna jejíž ruský původ a estetické cítění, vtiskly vile neopakovatelný ráz. Dekorace ruskými, či spíše byzantskými motivy zároveň vypovídaly o Kramářově politickém cítění, ve kterém důležitou roli hrála všeslovanská idea.

Hospodářské zázemí domu tvořilo osm sklepů, vlastní sklad benzínu, žehlírna a odsávač prachu. Vila měla centrální teplovzdušné vytápění, domácí výtah a další vymoženosti zpříjemňující život náročných majitelů. Velkorysé byly i stavební úpravy okolí, kde se budovaly skleníky, domek pro zahradníka, tenisový kurt a park.

Dům střídal vlastníky

V roce 1938, po smrti bezdětných manželů, přešel objekt do vlastnictví Společnosti dr. Karla Kramáře, která vilu pronajala Národní galerii. Koncem čtyřicátých let převzalo nemovitost i s vnitřním vybavením Národní muzeum, ale už v roce 1952 se budova dostala do správy Úřadu předsednictva vlády.

Po stavebních úpravách tehdy značně zchátralého pláště byla určena především k reprezentaci a ubytování státních návštěv. V letech 1994–1998 prošla vila zásadní rekonstrukcí obytných prostor a od roku 1998 slouží jako rezidence předsedy vlády České republiky.