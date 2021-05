Policisté přijali telefonickou informaci ve středu ráno. "V areálu bruntálské firmy se měly pohybovat neznámé osoby, pravděpodobně cizinci. Policisté po příjezdu na místo zjistili, že jde vskutku o cizí státní příslušníky, kteří měli vystoupit z nákladového prostoru kamionu," uvedla mluvčí policie Soňa Štětínská.

Jelikož pětice mužů policistům nepředložila cestovní doklady či doklady totožnosti, směřovaly identifikační procesy a další úkony ke zjištění, o koho se jedná a současně ke zjištění oprávněnosti vstupu a pobytu na území naší republiky.

Policisté ověřili, že jde o pět mužů z Afghánistánu ve věku od 15 do 27 let. "Tři dospělí muži (ve věku 18, 19 a 27 let) byli umístěni do Zařízení pro zajištění cizinců v Balkové. Policisté zjistili, že všichni zažádali o mezinárodní ochranu v jiném státu a k nám vstoupili neoprávněně, současně v rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví týkajícím se vstupu osob na území České republiky v souvislosti s covid-19. Nyní budou tedy probíhat standardní úkony správního řízení k jejich předání do státu, ve kterém podali žádost, a to dle mezinárodní úmluvy, tzv. Dublinského systému," pokračuje mluvčí.

Co se týká dvou patnáctiletých hochů, s ohledem na jejich věk byl kontaktován odbor sociálně právní ochrany dětí, který si je převzal.