Problém, s nímž tato výstraha souvisí, vznikl v Plzeňském kraji. Konkrétně v Klatovech, kde podle dostupných informací unikly z výrobního areálu nebezpečné organické látky: prostředky na impregnaci dřeva.

Mělo k tomu dojít už před týdnem; pravděpodobně v noci z pondělí 7. na úterý 8. září. Chemikálie se v Klatovech dostaly do Drnového potoka, který se hned za městem jako jeden z významných přítoků vlévá do Úhlavy. A touto řekou nyní kontaminovaná voda postupuje do Berounky.

Ekologické škody

Povodí Vltavy informovalo, že firemní laboratoř a dispečink monitorují vývoj – a situaci v regionech své působnosti sledují rovněž vodoprávní úřady jak na Plzeňsku, tak ve Středočeském kraji.

Nezůstává však jen u sledování koncentrace a případných dopadů na ekosystém; sajrajt v řece se vodohospodáři snaží naředit. V sobotu proto navýšili odtok z přehrady Nýrsko, v neděli v noci následoval stejný krok na přehradě Hracholusky. I přesto lze očekávat ekologické škody, jež se mohou projevit třeba úhynem ryb.

Středočeský krajský úřad v pondělí informoval, že mimo řeku se není třeba ničeho obávat. Zásobování obyvatel pitnou vodou není ohroženo – a lidé nemusí mít strach ani z kontaminace vody ve vodovodních řadech. „Středočeský kraj bude občany pravidelně informovat o dalším postupu na svých webových stránkách,“ uvedla Helena Frintová z kanceláře hejtmanky.