Přes dva tisíce let staré korunovační klenoty až z Peru v pátek dorazily do Brna. Za přísných bezpečnostních opatření, doprovodu několika policejních aut a těžkooděnců. Originální exponáty, kterých se sami Peruánci z úcty bojí dotknout, si návštěvníci prohlédnou od prvního listopadu na brněnském výstavišti.

Příjezd vzácných peruánských korunovačních klenotů do Brna. Kolonu provázelo několik policejních aut plných těžkooděnců. | Video: DENÍK/Veronika Kusalíková

Aby mohly být zlaté poklady do České republiky přivezeny, musel to schválit peruánský prezident. Podle kurátorky Květy Havelkové se dají předměty svou cenou přirovnat k našim korunovačním klenotům. "Jenom korun je pět. Je to jako kdybychom přivezli pět korunovačních klenotů," uvedla.